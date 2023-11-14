غرف دبي تعرّف الشركات بآخر التغييرات في قوانين بيئة العمل عبر ورش حضورية وافتراضية

نظمت غرف دبي عدداً من الفعاليات التوعوية القانونية أخيراً، لتعريف مجتمع الأعمال بآخر التغييرات في القوانين المتعلقة ببيئة العمل في دبي. وشملت الفعاليات 5 ورش عمل حضورية وافتراضية.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((نحرص على تنظيم الورش التوعوية القانونية بهدف تزويد شركات دبي بلمحة عامة عن قوانين وسياسات دولة الإمارات وكيفية تأثيرها على سير أعمالها، ومساعدتها على فهم متطلبات الامتثال لهذه القوانين لضمان نجاحها وتعزيز قدرتها التنافسية. ولأن ضمان مصالح مجتمع الأعمال من أهم أولوياتنا، فإننا نسعى دائماً إلى اطلاعها على التشريعات السارية والتعديلات القانونية. وتعتبر المعرفة القانونية والالتزام بتطبيق القانون أهم مفاتيح نجاح الأعمال وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ويتمثل دورنا في غرف دبي في توجيه ودعم شركات دبي وتأسيس بيئة أعمال داعمة في الإمارة)).

وعقدت الندوة الأولى عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة ((كلايد آند كو))، وشهدت مشاركة 67 مشاركاً في نقاش حول قانون الشركات التجارية الإماراتي وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي. وتناولت ورشة العمل الثانية التحديات المحيطة بمستقبل خصوصية البيانات وحمايتها وأُقيمت بالتعاون مع شركة ((كلداري محامون ومستشارون قانونيون))، وبالتعاون مع مكتب ((حبيب الملا ومشاركوه))، نظمت الغرف ورشة العمل الثالثة لمناقشة أبرز قضايا العقود التجارية عند ممارسة الأعمال في دبي.

كما عقدت غرف دبي ندوة افتراضية باللغة العربية حول الشيكات المرتجعة، واقيمت الندوة بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا. وتناولت الورشة الخامسة الجوانب القانونية لإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع ((شركة بي دبليو سي)) في الشرق الأوسط.

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