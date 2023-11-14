الريس للسفريات: سمعة دبي تعزز ارتفاع الزوار من أسواق المصدر الرئيسية

سلطت شركة الريس للسفريات، الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية في معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في الشرق الأوسط لمحترفي السفر والسياحة الداخلية والخارجية، الضوء على أحدث الاتجاهات التي تدعم نمو صناعة السياحة في الإمارات والسعودية والعالم وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع استمرار ارتفاع أعداد الزوار من أسواق المصدر الرئيسية بما فيها كل من المملكة المتحدة والصين. ووفقاً للرؤى الصادرة من شركة الريس للسفريات، فإن سمعة دبي كوجهة آمنة وعلامة تجارية موثوقة تعزز الارتفاع بأسواق المصدر الرئيسية للزوار.

وقال محمد الريس، نائب المدير العام لشركة الريس للسفريات: ((تحظى دبي بثقة الناس في جميع أنحاء العالم، حيث انتعشت البلاد بشكل لا يصدق منذ نهاية جائحة (كوفيد 19)، وكانت أحدث الأرقام للنصف الأول من عام 2023 هي الأفضل على الإطلاق، وفيما يتعلق بالأسواق الوافدة، فقد شهدنا اختلافًا في الأسواق الخمسة الأولى.

وأضاف الريس قائلاً: ((إن عودة السوق الصينية إلى الواجهة هو الحدث الأبرز لهذا العام، والتي على الرغم من عودتها فقط في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها استطاعت بالفعل أن تكون بين المراكز الخمسة الأولى)).

ومن المؤكد أن هذه الاتجاهات تؤكدها أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والتي شهدها بلا شك شركاء سوق السفر العربي الآخرون، مثل طيران الإمارات وفنادق ومنتجعات آي إتش جي.

ووفقاً لأحدث إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تشمل الأسواق المصدرة الرئيسية لدبي، الهند التي شهدت زيادة بنسبة 44 % بين يناير وأغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والسعودية، التي شهدت انخفاضاً بنسبة 5 % خلال الفترة نفسها، والمملكة المتحدة بزيادة 14%، والسوق الصيني الذي شهد بحسب البيانات قفزة نوعية بنسبة 309 % في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأردف الريس قائلاً: الفرصة التي يتيحها هذا الأمر ليس فقط للإمارات، بل لدول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وهي أن الزوار المؤهلين سيتمكنون من السفر إلى أي دولة في مجلس التعاون الخليجي والقيام بجولة بكل سلاسة، ما يعود بالنفع على قطاع السياحة في جميع البلدان)).

وتعمل الشركة مع مجموعة من شركات الطيران التي لم تقم بعد بإقامة روابط وعلاقات مع الإمارات وتقديم الدعم اللازم للمساعدة في إعدادها تماشياً مع موضوع سوق السفر العربي، ((تحويل قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال))، واستراتيجية السياحة في الإمارات 2031 التي تم تطويرها لدعم تطوير السياحة.

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