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الدار العقارية تطلق مبيعات المشروع السكني «نوبو ريزيدنسز» في جزيرة السعديات

11/14/2023 7:24:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، إطلاق مبيعات وحدات مشروعها المرتقب ((نوبو ريزيدنسز))، الذي يعتبر أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة الضيافة الدولية ((نوبو)) في منطقة الشرق الأوسط، للمستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم.

ويتألف مشروع ((نوبو ريزيدنسز))، الواقع في ممشى السعديات، من 88 وحدة سكنية، مقدماً بذلك فرصة للعيش في منازل تجمع بين تصاميم ((نوبو)) اليابانية وأسلوب الحياة العصري، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المشروع في الربع الثاني من العام 2027.

ويضم المشروع، الذي يقع على مساحة 50 ألف متر مربع، بما في ذلك مساحات فندقية وسكنية وتجزئة، مجموعة متنوعة من الشقق العصرية المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) المكونة من غرفتين وعدد حصري من وحدات البنتهاوس والفلل العلوية، ونجح كل من شركة ((آر إس بي اركيتكتس)) و((استوديو بي سي إتش)) في إضفاء لمسات متقنة في تصميم كل وحدة سكنية داخل المشروع.

وسيضم المشروع أحدث مرافق الصحة واللياقة لتعزيز مستويات رفاه قاطنيه، بما فيها صالة ألعاب رياضية متطورة وغرفة بخار وغرفة ساونا، بالإضافة إلى غرف علاجية واستوديو يوغا وسط حديقة زن وحمام سباحة مطل على متحف جوجنهايم أبوظبي، الذي صممه المهندس المعماري العالمي فرانك جيري، وسيتضمن المشروع أيضاً قاعة سينما وصالة استراحة وتواصل، بجانب حدائق مشتركة.

ويقع بجوار المشروع فندق ((نوبو))، الذي سيضم 125 غرفة وجناحاً إضافة إلى مطعم يحمل اسم ((نوبو)) وردهة على السطح، وسيتمكن القاطنون أيضاً من الاستمتاع بتجربة طعام على يد طهاة ((نوبو)) المحترفين داخل منازلهم.

ويستهدف المشروع الحصول على شهادة ((درجتي لؤلؤ)) وفق نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ.

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