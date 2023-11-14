68 ألف مشارك وزائر متوقع و2200 عارض من 60 دولة في معرض «الخمسة الكبار» بدبي

تعود النسخة 44 من معرض الخمسة الكبار ((Big 5 Global))، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 بمركز دبي التجاري، بحضور دولي أقوى، حيث سيشهد الحدث مشاركة 2200 عارض من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك السعودية والصين وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وسنغافورة وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 68.000 مشارك وزائر من أكثر من 150 دولة، وسيتم عرض أكثر من 50000 منتج.

8 قطاعات

وسيتم التركيز على ثمانية قطاعات إنتاجية عبر 8 معارض متخصصة.

- معرض Big 5 Heavy: كحدث متخصص يلبي احتياجات صناعة المصانع والآلات والمركبات؛ سيركز Big 5 Heavy على قطاعات المنتجات المختلفة، بما في ذلك آلات ومعدات نقل التربة، والكسارات والمحاجر والغربلة، ومنصات الوصول، والرافعات ومعدات الرفع، والرافعات الشوكية من بين قطاعات أخرى.

- معرض الشرق الأوسط للخرسانة: سيكون المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) بمثابة الجمعية الداعمة لمعرض الخرسانة في الشرق الأوسط، وقال أحمد مهنا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأمريكي للخرسانة: ((من خلال شراكتنا مع المعرض، نسعى جاهدين لتمكين المهنيين والمهندسين، من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المعرفة المتطورة والحلول المبتكرة)).

- معرض الشرق الأوسط للحجر: تغذي أنشطة البناء الحضرية القوية في المنطقة طفرة كبيرة في الحاجة إلى منتجات الحجر الطبيعي والرخام والجرانيت، ولتلبية هذا الطلب المتزايد يوفر معرض الشرق الأوسط للحجر إمكانية الوصول إلى منتجات متميزة لمجموعة واسعة من التطبيقات.

- معرض النوافذ والأبواب والواجهات ومعرض جلف جلاس: تشمل قطاعات المنتجات، التي يركز عليها الحدث: أنظمة الجدران الستائرية، ومواد العزل، والأبواب والنوافذ المصنوعة من الألومنيوم، والأبواب والنوافذ الخشبية، والبرامج التشغيلية، وغيرها.

- معرض HVAC R: يلعب قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء دوراً محورياً في بناء المشاريع، وخلال المعرض سيستكشف الزوار منتجات وخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد المستدامة.

- معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية: سيكتشف الزوار مجموعة واسعة من قطاعات المنتجات، بما في ذلك المقاعد وحواجز المقاعد، والخشب المركب والتزيين، وحاويات مصانع الأثاث.

- معرض إف إم إكسبو: يمكن للزوار اكتشاف قطاعات المنتجات المختلفة، بما في ذلك خدمات التنظيف والنظافة التجارية والنفايات، وإعادة التدوير.

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