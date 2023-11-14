Wednesday, 15 November 2023 07:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت يفتتح أبوابه في دبي

11/14/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت افتتاح أبوابه رسمياً للضيوف، وذلك على ضفاف قناة دبي، في منطقة الخليج التجاري، وسيقدم الفندق المعاصر من فئة الأربع نجوم عدداً من الأجنحة والغرف المطلة على قناة دبي وأفقها، إلى جانب مجموعة من المطاعم ومسبح على السطح.

ويشكل فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت ثالث فنادق علامة ذا فيرست كوليكشن في دبي، وذلك في أعقاب الافتتاح الناجح لفندقي ذا فيرست كوليكشن بيزنس باي وذا فيرست كوليكشن جميرا فيليدج سيركل.

وبمناسبة الافتتاح قال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ذا فيرست جروب: "فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، إضافة جديدة ومميزة إلى محفظة فنادقنا في دبي. وهو ثالث فنادق العلامة التجارية، ويضم الفندق 327 غرفة وجناحاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN14112023000110011019ID1107424443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث