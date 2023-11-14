فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت يفتتح أبوابه في دبي

أعلن فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت افتتاح أبوابه رسمياً للضيوف، وذلك على ضفاف قناة دبي، في منطقة الخليج التجاري، وسيقدم الفندق المعاصر من فئة الأربع نجوم عدداً من الأجنحة والغرف المطلة على قناة دبي وأفقها، إلى جانب مجموعة من المطاعم ومسبح على السطح.

ويشكل فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت ثالث فنادق علامة ذا فيرست كوليكشن في دبي، وذلك في أعقاب الافتتاح الناجح لفندقي ذا فيرست كوليكشن بيزنس باي وذا فيرست كوليكشن جميرا فيليدج سيركل.

وبمناسبة الافتتاح قال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ذا فيرست جروب: "فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، إضافة جديدة ومميزة إلى محفظة فنادقنا في دبي. وهو ثالث فنادق العلامة التجارية، ويضم الفندق 327 غرفة وجناحاً.

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