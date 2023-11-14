انهيار قطاع البناء في ألمانيا يهدد بأضرار اقتصادية واسعة النطاق

يعود وولفانج شوبرت راب، مدير إدارة شركة راب للإنشاءات بذاكرته للوراء، مسترجعاً فترات ازدهار جيدة للغاية؛ حيث لم تكن شركته قادرة آنذاك على مجاراة الطلب على بناء المنازل بالسرعة الكافية.

ويقول: ((في عام 2021، وقبل حتى صبّ أول متر مكعب من الخرسانة، كنا قد تلقينا عروضاً لبناء أكثر من نصف المجمع السكني)). وبعد مرور عامين، بات سوق مساكن العائلة الواحدة، حسب وصف راب، في حالة من ((الانهيار التام)).

إن شركات البناء في مختلف أنحاء ألمانيا تشهد تحولاً حاداً في مصائرها، لدرجة أن الركود في قطاع تشييد المباني السكنية يُهدد بإلحاق أضرار واسعة النطاق في أكبر اقتصاد في أوروبا. وأعلن الكثيرون عن تعسرهم المالي، مما يؤثر سلباً على هدف المستشار أولاف شولتز ببناء 400,000 منزل جديد سنوياً لمواجهة أزمة تكلفة السكن في العديد من أكبر المدن في البلاد.

وهذا الأسبوع، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تعاون مع المجالس التشريعية في الولايات للتدخل عبر اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسريع عملية بناء المنازل عن طريق تقليص الإجراءات البيروقراطية.

ويرى ممثلو الصناعة أن الاستجابة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنهم قلقون من أن التدابير التي قد لا تكون قوية بما يكفي، وأن بدء العمل بها سيكون بطيئاً للغاية. وقال تيم أوليفر مولر، رئيس اتحاد الإنشاءات الألماني: ((استناداً إلى تجاربنا السابقة، لا نعتقد أن العمل بهذه التدابير سيتم سريعاً، فالهياكل الفيدرالية مُعقدة جداً)).

وبعد ازدهار دام نحو عقد بفضل الطلب القوي والائتمان الرخيص وتكاليف المواد الخام المنخفضة، تواجه شركات البناء الألمانية حالياً ما يصفه جيرون فراونث، مدير إدارة شركة فراونراث جروب، بأنه ((عاصفة شديدة)).

وقد باتت المواد الخام الآن أكثر تكلفة بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وهذه هي أعلى نسبة زيادة في أوروبا كلها. ويجب على القطاع كثيف الائتمان التعامل مع 10 زيادات متتالية في أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي.

وفي الوقت الذي لا تزال تعاني فيه الدولة من نقص المنازل المناسبة لا سيّما في المدن الكُبرى، فإن ارتفاع تكلفة الاقتراض تجعل الكثير من المشترين المحتملين غير قادرين على تحمل تكلفتها. وأدّى هذا إلى فقدان مدمر للثقة، كانت نتيجته وضع سوق العقارات السكنية في ألمانيا بين الأسوأ أداءً في أوروبا.

وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بينما تراجع عدد تراخيص البناء الصادرة بشكل أسرع مما هو عليه في المنطقة ككل. وفي أكتوبر، أبلغت نسبة 22.2 % من الشركات عن إلغاء مشاريعها، وهي النسبة الأكبر منذ بدء معهد الأبحاث الاقتصادية في جامعة ميونخ (IFO) رصد النسب في عام 1991.

وقال فلاوس فولرابي رئيس الدراسات الاستقصائية في معهد الأبحاث الاقتصادية في جامعة ميونخ: ((إن الأمر يزداد سوءاً طوال الوقت. لا تزال الأعمال الجديدة مُنخفضة جداً في قطاع الإنشاءات السكنية، ويتضاءل حجم الطلبات المتراكمة لدى الشركات)).

وارتفع ناتج قطاع البناء بنسبة أكثر من 16 في المئة بين الربع الأول من عام 2015، وبداية عام 2022. ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي ((يوروستات))، فقد زاد الطلب على خلفية انخفاض أسعار الفائدة ومعايير الإقراض المتساهلة نسبياً.

كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة تُقدر بـ 66 في المئة. وتُغذي حالياً مشاكل القطاع، الذي شكل أكثر من 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، التوقعات التي أدّت لتراجع ألمانيا إلى قاع قائمة تصنيفات صندوق النقد الدولي للاقتصادات الرائدة.

وقالت سوزانا ستريتر كبيرة مُحللي الاستثمار في شركة هارجريفز لانسداون لإدارة الأصول: ((نظراً لأن القطاع العقاري هو مُحرك النمو في ألمانيا، فإن (مشاكل القطاع) لا تُبشر بالخير)). كما تشعر الشركات التي ترتبط ثرواتها بالبناء السكني بضغوط كبيرة.

في السياق ذاته، تقول سابين بروكشنايدر، مديرة إدارة مجموعة باومان التي تعمل في بناء الحمامات والمطابخ الألمانية منذ أكثر من قرن: ((نادراً ما كانت الأوضاع أصعب مما هي عليه الآن)). وتتابع: ((مع انخفاض المبيعات وزيادة التكاليف، فإن الشركات الصغيرة ستواجه مصاعب خطيرة))، مُضيفة أنّ نسبة الطلبيات قد انخفضت بمقدار 15 في المئة عن العام الماضي.

ومع زيادة التكاليف وتراجع الطلب فمن المتوقع أن يُجبرها الوضع على تقليص عدد موظفيها البالغ 1200 عامل، ووضع الآخرين تحت إطار نظام إجازة مؤقتة. وقالت بروكشنايدر: ((مع الأسف سنُضطر إلى التخلي عن العمال المؤقتين لدينا، لأننا نتوقع وضعاً أسوأ العام المُقبل)).

ويعتقد القائمون على قطاع صناعة البناء أنه ينبغي على الحكومة التدخل لتصحيح ما تعتبره شركات بناء المنازل تدهوراً للسوق. ويقولون إنه، على عكس فترات الركود السابقة في التسعينات أو مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لا يزال سكان المُدن الكُبرى مثل برلين وميونخ وهامبورغ وكولونيا وفرانكفورت يواجهون نقصاً في المنازل ذات الأسعار المعقولة.

وقال يورج هيجيسفايلر، الرئيس التنفيذي لشركة بي كي إل بوكران لوجيستيك التي تبيع وتؤجر الرافعات لقطاع البناء: ((الأوضاع الحالية من تكاليف البناء المُرتفعة والزيادة في أسعار الفائدة، تُخيف وتبعد المستثمرين وشركات البناء)).

وفي سبتمبر، اتفق القطاع مع الحكومة الفيدرالية على خطة عمل تتضمن 14 بنداً، تضمنت مزيجاً من الامتيازات الضريبية، وبرامج الدعم الجاذبة، وخفض معايير توفير الطاقة، وتبسيط إجراءات التخطيط والموافقة. وصرحت وزيرة البناء كلارا جيويتز بأن مجموعة التدابير التي كُشف عنها منذ أيام ستُسرّع من إنعاش القطاع عن طريق تقليل العراقيل البيروقراطية والقانونية أمام شركات البناء.

وأضافت: ((نحتاج المزيد من السرعة في التخطيط والموافقة على البناء كي تُبنى المساكن ذات الأسعار المعقولة بسرعة أكبر)). وتابعت قائلة: ((إن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات سيضمن التسريع اللازم)).

من جهته، يقول فيليكس باكليبا، المدير الإداري للاتحاد المركزي لصناعة البناء الألمانية (ZDB)، وهي مؤسسة تضمُّ 35 ألف شركة بناء، إن مجموعة التدابير تُقدم ((بصيصاً من الأمل)) ولكننا بحاجة إلى المزيد.

ودعا باكليبا الحكومة للمصادقة على المزيد من التدابير المُتفق عليها في سبتمبر، مضيفاً: علينا أولاً الحصول على طلبات جديدة حتى نكون قادرين على التحول إلى طور التعجيل. لكن هذه الطلبات أصبحت في تناقص مُستمر.

وقال شوبرت راب، وهو أيضاً رئيس الاتحاد المركزي لصناعة البناء الألمانية، إنّ الشركات لا تزال تفتقر إلى اليقين. وأضاف: ((صناعتنا ليست حلبة سباق لكلاب الصيد، فقد تستغرق العملية بين عامين إلى ثلاثة أعوام حتى ينتقل العقار من مرحلة التخطيط إلى أن يُصبح جاهزاً للإشغال)) واختتم: ((يحتاج الناس الذين يُريدون البناء للاطمئنان، ومن دونه لن يقدم أحد على الاستثمار)).

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