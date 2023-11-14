تعديل قواعد الإشراف بالمملكة المتحدة «مخاطرة قد تشجع على غسل الأموال»

حذّرت هيئات المحاسبة في المملكة المتحدة من أن معظم خطط الحكومة لتعديل الرقابة على قواعد مكافحة غسل الأموال، ستقود إلى نتائج عكسية، وتضر بالحرب ضد الأموال المشبوهة.

وقالت مجموعة تمثل 13 هيئة محاسبة في رسالة إلى وزيرة الخزانة، البارونة جوانا بن، إن أغلب النماذج التي اقترحتها الحكومة لإصلاح تمويل مكافحة الإرهاب والرقابة على قوانين مكافحة غسل الأموال تُضعف جهود المملكة المتحدة في محاربة الجرائم المالية. وتنُص الرسالة أيضاً على أن ثلاثة من النماذج الأربعة التي اقترحتها وزارة الخزانة ((تنطوي على مخاطر جسيمة، يُمكن في أحسن الأحوال أن تؤدي إلى تزايد غسل الأموال، وفي أسوأها إلى انهيار النظام الرقابي برمته)).

وأطلقت الحكومة في يونيو مشاورات حول الإصلاحات المُقترحة لطريقة مُراقبة قواعد تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وبموجب النظام القائم، تتولى 22 هيئة مهنية تُشرف على قطاعات المحاسبة، والقطاع القانوني مسؤولية ضمان الامتثال لقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال، واتخاذ إجراءات تنفيذية في حالة انتهاك لوائحها.

واقترحت ثلاثة من النماذج الأربعة التي قدمتها الحكومة لتغيير النظام دمجاً كبيراً للهيئات الرقابية في هيئة عامة واحدة أو مجموعة صغيرة من الهيئات المهنية. أما النموذج الرابع، والذي تدعمه الهيئات المحاسبة، فلن يؤدي إلا لإصلاحات طفيفة، مثل تعزيز صلاحيات مكتب الإشراف الحالي على مكافحة غسل الأموال للهيئات المهنية دون تغيير عدد أو نوعية المشرفين.

وأُنِشئَ مكتب الإشراف على مكافحة غسل الأموال للهيئات المهنية، وهو ذراع لهيئة الإدارة المالية، في عام 2017 للإشراف على أعمال مكافحة غسل الأموال لـ22 هيئة مهنية في قطاعي القانون والمحاسبة. ولم تُعلن المشاورات، التي اُختُتِمت في سبتمبر، عن تفضيل أي نموذج من النماذج المُقترحة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يُكثف فيه الوزراء والهيئات التنظيمية جهودهم لتضييق الخناق على غسل الأموال، في أعقاب انتقادات بأن المملكة المتحدة لم تفعل سوى القليل لفرض إجراءات وقائية أكثر صرامة تجاه الأموال المشبوهة، مما جعل المدينة تستحق لقب ((مغسلة لندن)).

وجاء أيضاً في الرسالة الموجهة إلى البارونة بن، والتي أرسلها مجموعة من مُشرفي مكافحة غسل الأموال في قطاع المحاسبة، أن ضمان الحفاظ على عملية الإشراف على مكافحة غسل الأموال أثناء تعيين مُشرف جديد ستكون ((مُهمة إدارية ضخمة)).

وأضافوا أن ((نهج الخطة التي تناسب كل الحالات)) قد يؤدي إلى نقص الخبرة، حيث إن السبب في وجود العديد من (مشرفي الهيئات المهنية) هو الحجم الهائل للقطاعات وتنوع الإشراف المطلوب)).

فهي تُغطي مختلف القطاعات والمهن وحجم المؤسسات. وهذا يتطلب أن يكون ((مُشرفو الهيئات المهنية)) ذوي مستوى دقيق من المعرفة والخبرة للإشراف على الشركات بكفاءة عالية وفهم للخصائص الفريدة للمهنة التي يُشرفون عليها. ويعتبر مُشرفو مكافحة غسل الأموال بقطاع المحاسبة معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أحد أعضاء المجموعة، والذي يُعد الهيئة المهنية للمحاسبين القانونيين.

وقال مُتحدث باسم وزارة الخزانة: ((يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهديدات كبيرة، ووجدت مراجعتنا للوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة العام الماضي أنه، رغم التحسينات في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك ثغرات في نظام الإشراف في المملكة المتحدة، مما يعني أن الإصلاح أمر ضروري)). وتابع: ((ندرس بعناية الردود على المشاورات، وفي مطلع العام المُقبل سنختار نموذجاً يُتيح إشرافاً فعالاً على المدى الطويل)).

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