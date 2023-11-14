التقلب الشديد للأسواق يعقد خطط البنوك المركزية تجاه أسعار الفائدة

يؤكد كثير من المحللين ومديري التمويل أن الأسواق المالية عالقة في ((حلقة مفرغة))، وتزيد ردود أفعال المستثمرين على تعليقات محافظي البنوك المركزية المسألة تعقيداً لصنّاع السياسات في معركتهم مع التضخم.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعطى محافظو البنوك المركزية إشارات إلى أن سلسلة الزيادات الكبيرة بأسعار الفائدة قد تنتهي قريباً، ويعني ذلك وضع حد للسياسات التي شهدت ارتفاع أسعار فائدة الإقراض في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن مع اقتراب دورة الزيادات في الأسعار من نهايتها، يجد صناع السياسات أن التوجيهات الحازمة للسوق تخلق معضلة ما يطلق عليه ((كاتش -22)) (تلك الحالة التي لا يستطيع الفرد الخروج منها بسبب الشروط المتناقضة)، فأي إشارة لانخفاض أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات، كما تقود إلى انخفاض العائدات.

ويفضي ذلك إلى خفض تكاليف الاقتراض، ما يمكن بدوره أن يخفف من ضيق الأوضاع المالية التي يحاول محافظو البنوك المركزية خلقها لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

ويقول المستثمرون والمحللون إن هذا الوضع يثقل من جديد كاهل صناع السياسات بالأعباء، ويدفعهم للنظر في تمديد فترة أسعار الفائدة المرتفعة. وقال داريو بيركنز، مدير قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة الأبحاث تي إس لومبارد: ((تجد الأسواق نفسها الآن في (حلقة مفرغة)، حيث يشعر الجميع بالإحباط)). وتابع: ((أظن أننا سنظل نتخبط حتى نحصل على بعض الوضوح حول ما إذا كان الهبوط سيكون عنيفاً أم سلساً (للاقتصاد الأمريكي))).

وفي الأسابيع الأخيرة، وجد محافظو البنوك المركزية والأسواق أنفسهم في هذه الدائرة. وفي تعاقب سريع، ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض. وأسهم تحرك الاحتياطي الفيدرالي، بشكل خاص، في انتعاش حاد لأسعار السوق على جانبي المحيط الأطلسي.

وعانت عائدات سندات الخزينة من أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ انهيار بنك سيليكون فالي في مارس الماضي، بينما ارتفعت أسهم ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت لثماني جلسات متتالية منذ السابع والعشرين من أكتوبر، مسجلة أفضل سلسلة أداء لها من عام.

وحسب محللي بنك جولدمان ساكس فهذه التحركات تعادل خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5%. ووفقاً لمؤشر أعدّه الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، فقد انخفض مؤشر الأوضاع المالية الأمريكية، وهو بمثابة مقياس لأوضاع السوق التي تحدد تكاليف الاقتراض للشركات، إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 للأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر.

وأكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بعد تثبيت أسعار فائدته عند نسبة 4 في المئة، أن النظر في خفض أسعار الفائدة الآن أمر ((سابق لأوانه تماماً))، ومع هذا تتوقع الأسواق أسعاراً منخفضة بنسبة تصل لأكثر من 0.8 في المئة بحلول نهاية عام 2024.

من جهته، قال كريستيان كوبف، رئيس الدخل الثابت في شركة يونيون إنفستمينت: ((يبدو أن الوضع مبالغ فيه قليلاً، ونحن الآن بصدد جهد منسق من صنّاع سياسات البنك المركزي الأوروبي للضغط في مواجهة تخفيضات أسعار الفائدة التي تحركها السوق ضمنياً)).

والظاهر أن البنك المركزي الأوروبي ليس وحده، فقد حذّر أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، من أنه من ((المبكر جداً)) التفكير في تخفيضات أسعار الفائدة، وذلك رغم أن كبير الاقتصاديين لديه، هيو بيل، صرح قبلها بأيام بأن توقع الأسواق لانخفاض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف العام المقبل أمر معقول.

وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، من جانبه، إن الأسواق لا تضلّلها البيانات الجيدة بشأن الأسعار، وهو ما أدى إلى عمليات بيع في أسواق السندات أفضت بدورها إلى ارتفاع عائدات سندات الخزينة لمدة 10 سنوات بنسبة 0.8 % هذا الأسبوع.

وارتفعت عائدات السندات الألمانية، مؤشر منطقة اليورو، بنسبة 0.1 في المئة. ويقول بعض المحللين إن تعليقات باول الحازمة تلمح إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل تشديد الأوضاع المالية عن طريق زيادة عائدات سندات الخزينة بدلاً من زيادة أسعار الفائدة، لكن ذلك يخلق معضلة للاحتياطي الفيدرالي، فأي إشارة إلى أن العائدات المرتفعة تحقق هدف خفض التضخم قد تدفع المستثمرين إلى شراء السندات استعداداً لانخفاض أسعار الفائدة. ويبطل انخفاض العائدات هذا ما كان البنك المركزي يحاول جاهداً تحقيقه.

وقال كبير الخبراء الاستراتيجيين في ((رابوبانك)) بنجامين بيكتون: ((استراتيجية شراء السندات تحسباً لإنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد لأن عائدات السندات العالية هي التي ستقود للتشديد، تعد استراتيجية تدمير ذاتية))، ففي حين يحاول كل من السوق والبنوك المركزية توقع تحركات بعضهم البعض، فقد يبدأ انخفاض العائدات في تخفيف الشروط الائتمانية للشركات التي تم تشديدها عليها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وساعد الانخفاض السريع في مؤشر العائدات على خفض تكاليف الاقتراض للشركات الأمريكية المحفوفة بالمخاطر قبل عمليات البيع الكبيرة يوم الخميس.

ووفقاً لبيانات مؤشر بنك أوف أمريكا فإن متوسط العائد على السندات الأمريكية غير المرغوب فيها يبلغ الآن نحو 9 في المئة، أي أقل بأكثر من 9.5 في المئة من ثلاثة أسابيع فقط.

وبعض المستثمرين تقلقهم رغبة البنوك المركزية في رؤية المزيد من الأدلة على تأثيرات الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة قبل إعلان انتهاء دورة التشديد، لا سيما أن الأمر يستغرق عدة أشهر حتى تظهر هذه التأثيرات على اقتصاداتها. ومما يزيد المشكلة تعقيداً لصناع السياسات أن شروط الاقتراض الأساسية قد تختلف.

وأظهر آخر استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي لآراء كبار المقرضين أن ((مجموعة كبيرة من البنوك ذكرت أنها قد شددت معايير الاقتراض للشركات (التجارية والصناعية) بجميع أحجامها)) خلال الربع الثالث من عام 2023.

وستقدم بيانات التضخم التي ستصدر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أحدث إشارة على مدى بدء تأثير سياستها الأكثر صرامة. وصرح مارك دادوينج، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلوباي للدخل الثابت، بأن القراءة الأمريكية قد تكون أقوى مما يتوقع السوق.

وتابع: ((نحن نواصل العمل في بيئة من عدم اليقين الاقتصادي الكلي، ولا يزال ثمّة الكثير من الأمور التي لن تتكشف قبل انتهاء عام 2023))، لكن مع انخفاض أرقام التضخم، فمن المرجح ازدياد القناعة بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، ما يشجع السوق على توقع انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يصعب بدرجة أكبر أخذ كلام البنوك المركزية على محمل الجد.

وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في شركة إنفيسكو، إن البيئة الاستثمارية المتصالحة مع المخاطر في الأسواق والتخفيف المتوافق للأوضاع ((ليست أمراً جيداً)) من منظور الاحتياطي الفيدرالي، وهذا هو سبب اللهجة الحازمة والقاطعة التي استخدمها باول حول حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي غير مقتنع بأنه قد قضى على التضخم في مهده. وأضافت: ((سنستمع إلى خطب أكثر حزماً وتشدداً من الاحتياطي الفيدرالي، لكنها خطب استعراضية)).

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