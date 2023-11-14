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2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

11/14/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 327 مبايعة بقيمة 1.58 مليار درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 1.04 مليار درهم، و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 541.94 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 43.73 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 43.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 283.29 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 606.38 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 31.55 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14.1 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 13.6 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

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