أوبتا: مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي



قالت شركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية إن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.

ويملك سيتي نقطة واحدة أقل في الدوري مما كان عليه بعد 12 مباراة في الموسم الماضي.

وتنبأ محللو الأرقام في أوبتا بمركز كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم بناء على 10000 عملية محاكاة لموسم 2023-2024 استنادا إلى الأداء والمباريات المتبقية.

وتبدو التوقعات جيدة بالنسبة لفريق المدرب بيب جوارديولا بينما تبدو محبطة ومثيرة للقلق بالنسبة لبيرنلي.

ووصلت نسبة فوز سيتي باللقب مرة أخرى إلى 84.6% بحسب تحليلات أوبتا بينما حصل ليفربول على 9.1% فقط فيما بلغت نسبة أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي 5.6%.

وتعني الهزائم المتتالية لتوتنهام هوتسبير وفقا لشركة أوبتا أن آماله في اللقب تكاد تكون معدومة بنسبة 0.3٪، وهي نفس نسبة أستون فيلا.

وتوقعت الشركة المتخصصة في الإحصاءات الرياضية أن يحتل مانشستر يونايتد، الموجود في المركز السادس حاليا، المركز السابع بنهاية الموسم وتصل نسبة وجوده في المراكز الأربعة الأولى 5.9% فقط على الرغم من أن هذه النسبة ارتفعت قليلا مؤخرا.

ويملك نيوكاسل يونايتد فرصة بنسبة 25% في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل للمرة الثانية على التوالي بينما من المتوقع أن يحتل تشيلسي المركز التاسع.

وتشير حسابات أوبتا أيضا إلى أن الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب وهي نفس الأندية التي صعدت للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ستهبط مجددا إذ وصلت نسبة هبوط بيرنلي صاحب المركز الأخير حاليا إلى 86.9٪.



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