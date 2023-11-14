وزارة الصحة في غزة: إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مستشفى الشفاء



قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مجمع مستشفى الشفاء في الدقائق المقبلة.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي.

وقال القدرة إن المسؤولين في غزة أبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحذير الإسرائيلي.



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