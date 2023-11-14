بايدن يوجه رسالة لعائلات الرهائن لدى حماس ويحتفظ بتفاصيل المفاوضات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن مناقشات يومية تجري لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، لكنه "لا يريد كشف التفاصيل".

وأضاف في البيت الأبيض عندما سأله الصحفيون عن رسالته لعائلات الرهائن: "اصمدوا. إننا قادمون".

وقال بايدن إنه يتحدث كل يوم مع الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن، لكنه "لا يريد كشف تفاصيل المفاوضات".

واقتحم مقاتلو حماس الحدود من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون.

وأطلقت حماس سراح 4 رهائن فقط حتى الآن، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه حرر جندية.

والثلاثاء بدأت عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، مسيرة تستمر 5 أيام من تل أبيب إلى القدس، لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم.

والأسبوع الماضي ذكرت "رويترز" أن قطر تقود جهود الوساطة بين حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن الرهائن.

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