حماس ترد على الاتهامات الأمريكية بشأن مستشفيات غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفت حركة حماس الاتّهامات التي وجّهتها إليها الثلاثاء الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكّدة أنّ هذه "الأكاذيب" هي "بمثابة ضوء أخضر أميركي" لارتكاب إسرائيل "مزيداً من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات".
وقالت حماس في بيان "ندين بشدة ونرفض تصريحات البنتاغون والبيت الأبيض التي يتبنّون فيها أكاذيب" إسرائيل حول استخدام الحركة الفلسطينية التي تسيطر منذ 15 عاماً على غزة العديد من مستشفيات القطاع لغايات عسكرية في انتهاك للقانون الدولي.
وأضافت أنّها تعتبر هذه التصريحات "بمثابة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحقّ المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه".
واتّهمت الولايات المتّحدة الثلاثاء حركة حماس، استناداً الى معلوماتها الاستخباراتية الخاصة، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصاً مستشفى الشفاء الذي يستمرّ حوله القتال العنيف.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي إن حركتي حماس والجهاد تستخدمان "مركز قيادة وسيطرة انطلاقا من مستشفى الشفاء" في قطاع غزة.
وفي بيانها حمّلت حماس الولايات المتحدة "مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، ودعت الأمم المتّحدة إلى "تشكيل لجنة دولية للتجوال والاطّلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن".
وأتى بيان حماس بعدما قال كيربي "لدينا معلومات تفيد بأنّ حماس والجهاد تستخدمان بعض المستشفيات في قطاع غزة، بما فيها مستشفى الشفاء. هناك أنفاق تحت هذا المستشفى لإخفاء ودعم عملياتهما العسكرية ولاحتجاز رهائن".
اقرأ أيضاً:
بايدن يوجه رسالة لعائلات الرهائن لدى حماس ويحتفظ بتفاصيل المفاوضات
السيسي وبوتين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عن طريق طرف ثالث
ارتفاع قتلى قصف إسرائيل على غزة إلى 11320 شخصاً و25 مستشفى خارج الخدمة
النفط يستقر وسط علامات على انحسار التوتر بالشرق الأوسط وتوقعات بزيادة الطلب
الأونروا: منشأة تخزين الوقود التابعة لنا في غزة فارغة وعملياتنا ستتوقف قريبا
سوناك يتعرض لهجوم من يمينيين بداخل حزبه بعد تعديل وزاري مثير
البنتاغون : 55 هجوماً ضد قوات أمريكية في العراق وسوريا الشهر الماضي
حماس ترد على الاتهامات الأمريكية
بشأن مستشفيات غزة
وزيرة الداخلية البريطانية المقالة تهاجم سوناك: فاشل وخائن وضعيف
إسرائيل توافق على إدخال بعض الوقود للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بغزة
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN14112023000110011019ID1107424432