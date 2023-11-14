سوناك يتعرض لهجوم من يمينيين بداخل حزبه بعد تعديل وزاري مثير

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لهجوم شديد من اليمين داخل حزبه بعد التعديل الوزاري المثير، حيث اتهمه حلفاء وزيرة الداخلية المقالة سويلا بريفرمان بالتخلي عن الناخبين في انتخابات 2019.

وانتقدت ميريام كيتس وداني كروجر، اللذان يتشاركان رئاسة تجمع المحافظين الجدد في البرلمان، سوناك بعدما أعاد رئيس الوزراء المحافظ الأسبق ديفيد كاميرون كوزير للخارجية وعين عدد من الموالين له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" الثلاثاء.



وأغضب التعديل الوزاري بعض اليمينيين داخل حزبه (حزب المحافظين)، الذين ينظرون إلى إقالة بريفرمان في التعديل الوزاري باعتباره جزءا من دوران في اتجاه إلى تيار الوسط.

وشدد كيتس وكروجر في بيان على دعمهما لرئيس الوزراء، لكنهما أعربا عن خيبة أمل شديدة بسبب تخلي الحكومة عن الناخبين الذين صوتوا لصالح بوريس جونسون في الانتخابات العامة عام 2019.

وقالا: "يساورنا القلق من أن التعديل الوزاري بالأمس يشير إلى تغيير كبير في الاتجاه السياسي للحكومة".

يُذكر أنه تم إقالة بريفرمان بعد أن نشرت مقالا في صحيفة التايمز ،تقول الحكومة إنها لم تحصل على الموافقة لنشره، اتهمت فيه الشرطة البريطانية بالتحيز للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وبازدواجية المعايير، بسبب رفض الشرطة حظر التظاهرات الفلسطينية يوم السبت الماضي والتي تزامنت مع ذكرى "يوم الهدنة"، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى ويتم فيه إحياء ذكرى المحاربين القدامى.

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