الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية اقتحام مستشفى الشفاء في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية اليوم الأربعاء ضد حماس داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وتابع "تضم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال

الثلاثاء إن إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مجمع مستشفى الشفاء في الدقائق المقبلة.

وقال القدرة إن المسؤولين في غزة أبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحذير الإسرائيلي.



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