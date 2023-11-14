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فعاليات نيابية تشيد بأمر ولي العهد رئيس الوزراء للإسكان بدفع رسوم التسجيل العقاري للمستفيدين من ((تسهيل))

11/14/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬بأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بالتكفل‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬برنامج‭ (‬تسهيل‭) ‬عبر‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭.‬

وبينوا‭ ‬وجود‭ ‬استجابة‭ ‬فورية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬شرعت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬والفوري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سداد‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬قيمة‭ ‬التمويل‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬المواطنون‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬المميزات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬البرنامج‭ ‬للمواطنين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬السكن‭.‬

ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إذ‭ ‬ستعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬لتحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬كدعم‭ ‬إضافي‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬لأي‭ ‬غرض‭ ‬من‭ ‬الأغراض‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الإسكان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬قيمة‭ ‬التمويل‭ ‬وبالشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬ذاتها،‭ ‬وبينوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬ومساعي‭ ‬الوزارة‭ ‬لصياغة‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬أمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بالتكفل‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة،‭ ‬يأتي‭ ‬ترجمةً‭ ‬ملموسة‭ ‬للمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لضمان‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬ضمن‭ ‬الخدمات‭ ‬المباشرة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬المرونة‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأفادت‭ ‬الفاضل‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬وسريع‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬استفادة‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬التمويلات‭ ‬الممنوحة‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬،‭ ‬وتنويع‭ ‬الخيارات‭ ‬أمامهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬وفق‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬أو‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة،‭ ‬وبمستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.‬

وأشادت‭ ‬الفاضل‭ ‬بالاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬أبدتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬باكورة‭ ‬العمل‭ ‬النشطة‭ ‬والنموذجية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬مباشرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬وإيجابي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬منفردي‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬التنفيذ‭ ‬والاستجابة‭ ‬لأمر‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لتوفير‭ ‬المسكن‭ ‬الملائم‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬البرامج‭ ‬الاسكانية‭ ‬المناسبة‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭.‬

بدورها‭ ‬أشادت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إجلال‭ ‬بوبشيت‭ ‬بأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتكفل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬لجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬تمويل‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة،‭ ‬أسوة‭ ‬بالمنتفعين‭ ‬من‭ ‬تمويل‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬وقيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬لتحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬كدعم‭ ‬إضافي‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬لأي‭ ‬غرض‭ ‬من‭ ‬الأغراض‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الإسكان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬قيمة‭ ‬التمويل‭ ‬وبالشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬ذاتها،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬اجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬والمنتفع‭ ‬لغرض‭ ‬السكن‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يعكس‭ ‬الحكمة‭ ‬والقرب‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتقدير‭ ‬ظروف‭ ‬الناس‭ ‬وأولوياتهم‭.‬

وأشار‭ ‬بوعنق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬لا‭ ‬تألو‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬السير‭ ‬بكافة‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬والضرورية‭ ‬لدعم‭ ‬المواطن،‭ ‬وتسهيل‭ ‬أمور‭ ‬الحياة‭ ‬عليه،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بحال‭ ‬يفخر‭ ‬به‭ ‬الجميع‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬وذلك‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬ميسرة‭ ‬تحقق‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لتطلعات‭ ‬المواطنين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بقرار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬تتكفل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭.‬

وأشار‭ ‬د‭ ‬بوخماس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التكفل‭ ‬بهذه‭ ‬الرسوم‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الأعباء‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المواطن‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬بناء‭ ‬المنزل‭ ‬وتساوي‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التمويل‭ ‬وتسهل‭ ‬على‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬والبنوك‭ ‬الممولة‭ ‬مما‭ ‬يشجع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الرائدة‭ ‬لحلحلة‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني،‭ ‬وعدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬والانتظار‭ ‬لسنوات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬جاهزة‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السيد‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يؤكد‭ ‬تلمس‭ ‬سموه‭ ‬لحاجات‭ ‬المواطنين‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوفير‭ ‬حق‭ ‬السكن‭ ‬لجميع‭ ‬المستحقين‭ ‬وإيجاد‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬وطرق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬العمر‭.‬

ولفت‭ ‬الكواري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكفل‭ ‬بهذه‭ ‬الرسوم‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الحكومي‭ ‬الكبير‭ ‬بدعم‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إذ‭ ‬تحتل‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواطن‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬ما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬المبادرات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭.‬

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