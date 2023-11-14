وزارة التنمية المستدامة: استمرار الجهود والمساعي الكفيلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬هشام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوضي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنّ‭ ‬الاستعراض‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬الثاني‭ ‬تضمن‭ ‬ملخصاً‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لكل‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الـ17،‭ ‬والمبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تبنيها‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل،‭ ‬ومنها‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬ودمج‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬وجهود‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬

ونوّهت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بحرصها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستعراض‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التأكيد‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتّبع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخها‭ ‬الحافل‭ ‬نهجاً‭ ‬مبنياً‭ ‬على‭ ‬الاستدامة،‭ ‬سبق‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬المملكة‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستيعاب‭ ‬المبادئ‭ ‬الرئيسية‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتي‭ ‬يجسدها‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وبرامج‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭. ‬

وتابعت‭ ‬أنه‭ ‬ومنذ‭ ‬إطلاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لخطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030،‭ ‬قطعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أشواطًا‭ ‬متقدّمة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬المملكة‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬الخطط‭ ‬الحكومية،‭ ‬وآخرها‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭) ‬بعنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬التعافي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬ويعتبر‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬للدفع‭ ‬بجهود‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والبيئية‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬تتوافق‭ ‬محاور‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬الستة‭ ‬بصورة‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬الأبعاد‭ ‬الخمسة‭ ‬لخطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭: ‬الناس،‭ ‬والازدهار،‭ ‬والكوكب،‭ ‬والشراكة،‭ ‬والسلام‭. ‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬وبالأخص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمل‭ ‬القائم‭ ‬لتعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬البيانات‭ ‬والقدرة‭ ‬الإحصائية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬وتبني‭ ‬مبادرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬والإحصائيات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬تشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬السياسات‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لوضع‭ ‬إطار‭ ‬موحد‭ ‬للإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ Environmental, ‭ ‬ Social, ‭ ‬ and ‭ ‬ Governance ‭ ‬ Guidelines ‭). ‬

هذا‭ ‬ونوّهت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بأنها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬خطتها‭ ‬لمراجعة‭ ‬وتحديث‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وعبر‭ ‬دراسة‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬وعلم‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬مضيفة‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لدراسة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬للتحول‭ ‬نحو‭ ‬العمليات‭ ‬المستدامة،‭ ‬كخطوة‭ ‬أولى‭ ‬نحو‭ ‬تحول‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬قطاعات‭ ‬مستدامة‭. ‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬تجسد‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬يتسم‭ ‬بالتنافسية‭ ‬والعدالة،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬عززت‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬البُلدان‭ ‬الداعمة‭ ‬للاستدامة‭ ‬والتي‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصادها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭. ‬

كما‭ ‬لفتت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬مبادراتها‭ ‬وأهدافها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬مبادرات‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬لجعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬المثلى،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬6‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تستهدف‭ ‬قطاعات‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬الاستدامة‭. ‬

وبيّنت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بأنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬واجتماعي‭ ‬مستدام‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭. ‬

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