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وزارة الصحة: مواصلة الجهود لإذكاء الوعي حول أهمية خفض استخدام الدهون المشبعة والمتحولة في الأغذية

11/14/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬وسياسات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬بدورها‭ ‬صحة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬الذي‭ ‬تقدّم‭ ‬به‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬المتحولة‭ ‬المنتجة‭ ‬صناعياً‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمية،‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التقييس‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بإصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬ GSO ‭ ‬2483/2015‭ ‬بشأن‭ ‬الدهون‭ ‬والأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬المتحولة،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تبنيها‭ ‬واعتمادها‭ ‬محلياً‭ ‬كلائحة‭ ‬فنية‭ ‬إلزامية‭ ‬تختص‭ ‬بوضع‭ ‬حدود‭ ‬قصوى‭ ‬للدهون‭ ‬المتحولة‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬وفقاً‭ ‬لقرار‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬اللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬الخليجية‭ ‬للمنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬والزراعية‭ ‬كلوائح‭ ‬فنية‭ ‬وطنية‭.‬

وتابعت‭ ‬إنه‭ ‬وبعد‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬للتعريف‭ ‬بالدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬لخفض‭ ‬استخدام‭ ‬الدهون‭ ‬المشبعة‭ ‬والمتحولة‭ ‬في‭ ‬الأغذية‭ ‬المحضرة‭ ‬في‭ ‬المخابز‭ ‬والمطاعم،‭ ‬وتم‭ ‬خلالها‭ ‬تغطية‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مصنعي‭ ‬وموردي‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬وأصحاب‭ ‬المطاعم‭ ‬والمخابز‭ ‬المحلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الفردية‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬التجار،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والتوعوية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجتمع‭ ‬للتوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬الدهون‭ ‬المشبعة‭ ‬والمتحولة‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬وأهمية‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬والمجمعات‭ ‬التجارية،‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬وأيضاً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬لقاءات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إنّها‭ ‬تتبع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المحلية‭ ‬والمستوردة‭ ‬للّائحة،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إجراء‭ ‬المسوحات‭ ‬الميدانية‭ ‬الدورية،‭ ‬وتقييم‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬300‭ ‬منتج‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬الأغذية‭ ‬المحلية،‭ ‬وبمتوسط‭ ‬2500‭ ‬منتج‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬الأغذية‭ ‬الخاصة‭ (‬المكملات‭ ‬الغذائية،‭ ‬أغذية‭ ‬الرضع،‭ ‬أغذية‭ ‬الرياضيين‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬الواحد،‭ ‬وإصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬لبيعها‭ ‬وتداولها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬أيضاً‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬رسمي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬كدولة‭ ‬تقوم‭ ‬بتطبيق‭ ‬سياسات‭ ‬استبعاد‭ ‬الدهون‭ ‬المتحولة‭ ‬مشفوعاً‭ ‬بجميع‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬توثق‭ ‬الجهود‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طيلة‭ ‬الأعوام‭ ‬المنصرمة،‭ ‬ومازالت‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬لمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التوصيات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

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