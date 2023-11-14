وزير الخارجية يبحث التحضيرات الجارية لتنظيم ((حوار المنامة))

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬الترتيبات‭ ‬والتحضيرات‭ ‬الجارية‭ ‬لتنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة،‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬المعهد‭ ‬والوزارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إقامة‭ ‬المنتديات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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