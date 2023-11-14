وزير الخارجية يبحث التحضيرات الجارية لتنظيم ((حوار المنامة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، السير توم بيكيت، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وتم خلال اللقاء، بحث الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر حوار المنامة في دورته التاسعة عشرة، والذي سيعقد في الفترة 17 إلى 19 نوفمبر بالتعاون بين المعهد والوزارة، بالإضافة إلى مناقشة سبل مواصلة العمل الثنائي بين الجانبين في مجال إقامة المنتديات السياسية التي تناقش آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء السفير طلال عبدالسلام الأنصاري المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير نانسي عبدالله جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية.
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