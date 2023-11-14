مدير أركان الحرس الوطني يستقبل مدير عام الخدمات بقيادة القوات المشتركة الباكستانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، الفريق أحسن غولريز مدير عام الخدمات بقيادة القوات المشتركة الباكستانية، وذلك في ديوان رئاسة الحرس الوطني بمعسكر الصخير، صباح أمس.
وخلال اللقاء، رحب مدير أركان الحرس الوطني بمدير عام الخدمات بقيادة القوات المشتركة الباكستانية والوفد المرافق، ناقلاً له تحيات الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، ومشيداً بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين.
من جانبه، عبّر مدير عام الخدمات بقيادة القوات المشتركة الباكستانية، عن شكره وتقديره لمعالي مدير أركان الحرس الوطني على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات التعاون الثنائية بين القوات المشتركة الباكستانية والحرس الوطني، وذلك تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
كما شهد اللقاء، بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
كلمات دالة
MENAFN14112023000055011008ID1107424422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.