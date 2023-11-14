مدير أركان الحرس الوطني يستقبل مدير عام الخدمات بقيادة القوات المشتركة الباكستانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بمدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬الباكستانية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬ناقلاً‭ ‬له‭ ‬تحيات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بالمستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬التعاون‭ ‬والتبادل‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬الباكستانية،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمعالي‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬واهتمامه‭ ‬بتطوير‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬الباكستانية‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

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