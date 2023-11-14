(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع الجانب البحريني في أعمال اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة، وكاشيف شوندي رئيس فريق الشرق الأوسط بوزارة الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة عن الجانب البريطاني، وذلك صباح أمس.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي من شأنها تقوية وتوطيد التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع البريطانية، والذي يهدف إلى مواصلة تبادل الخبرات العسكرية التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون العسكري والتنسيق الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين.
حضر الاجتماع اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري، واللواء الركن بحري أحمد محمد إبراهيم آل بن علي قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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