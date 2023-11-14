اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تقوية‭ ‬وتوطيد‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬والتنسيق‭ ‬الدفاعي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬العسم‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬

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