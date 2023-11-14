وزير الداخلية يبحث مع السفير الأمريكي الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس السفير ستيفن سي بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وقد رحب الوزير بالسفير، مشيدا بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة، بما يدعم مصالح البلدين الصديقين.
وتم خلال اللقاء، بحث برامج التعاون الأمني الثنائي، وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك.
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