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وزير الداخلية يبحث مع السفير الأمريكي الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك

11/14/2023 7:18:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السفير‭ ‬ستيفن‭ ‬سي‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭. ‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الثنائي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭.‬

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