ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬البند‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

1-‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للمحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬6‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويُعاد‭ ‬ترتيب‭ ‬باقي‭ ‬بنود‭ ‬المادة‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك،‭ ‬كما‭ ‬تُضاف‭ ‬فقرة‭ ‬ثالثة‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬المادة،‭ ‬نصاهما‭ ‬الآتيان‭:‬

مادة‭ (‬2‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬بند‭ (‬6‭):‬

6-‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

مادة‭ (‬2‭) ‬فقرة‭ ‬ثالثة‭:‬

وتختار‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائها‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬وتوكل‭ ‬إليه‭ ‬اختصاصات‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غيابه‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

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