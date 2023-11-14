رئيس ديوان الرقابة يبحث مع وزير البلديات تحسين آليات الاتصال في مجالات الرقابة والمتابعة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكتبه صباح أمس، المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، حيث بحثا تعزيز مستوى الشراكة والتعاون وتحسين آليات الاتصال في مجالات الرقابة والمتابعة.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية سيواصل التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته لضمان تنفيذ توصياته وفق المعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الأداء ورفع جودة وكفاءة الخدمات.
وأشاد بتعاون وزارة شؤون البلديات والزراعة مع فرق الديوان وتسهيل تنفيذ مهماتها، متطلعاً إلى مزيد من التنسيق لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمهنية بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليـفة ولي العهـد رئيـس مجـلس الـوزراء.
من جهته، أشار وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة إلى مستوى المهنية والحرفية التي يتمتع بها موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية، مبدياً استعداد وزارته لمزيد من التعاون والتنسيق للوصول إلى الطموح المنشود.
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