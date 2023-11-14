رئيس ديوان الرقابة يبحث مع وزير البلديات تحسين آليات الاتصال في مجالات الرقابة والمتابعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬سيواصل‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المشمولة‭ ‬برقابته‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصياته‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭.‬

وأشاد‭ ‬بتعاون‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬الديوان‭ ‬وتسهيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهماتها،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬لترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬والمهنية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليـفة‭ ‬ولي‭ ‬العهـد‭ ‬رئيـس‭ ‬مجـلس‭ ‬الـوزراء‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬المهنية‭ ‬والحرفية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬موظفي‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬مبدياً‭ ‬استعداد‭ ‬وزارته‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الطموح‭ ‬المنشود‭. ‬

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