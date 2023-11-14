وزيرة الصحة تبحث الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكلر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، الحرص على توفير أفضل الخدمات الصحية وبأعلى جودة وكفاءة لجميع أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبال زكريا الكاظم رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، حيث تم بحث ومناقشة مجالات التعاون المشترك، وعدد من المحاور في مجال الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكلر.
وخلال اللقاء، أشادت وزيرة الصحة بدور جمعية السكلر البحرينية كشريك فاعل للوزارة، وبالمبادرات الهادفة التي تسعى الجمعية لتنفيذها، مؤكدةً اهتمام وزارة الصحة بكل ما يُسهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، ومعربةً عن تمنياتها للجمعية ولكافة القائمين عليها كل التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكّد زكريا الكاظم رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، الدور البارز الذي تنهض به وزارة الصحة وسعيها الدؤوب لتطوير مختلف الخدمات الصحية في مملكة البحرين، لافتًا إلى دور جميع القطاعات الصحية الداعم والمساند للجمعية في مختلف المجالات، والجهود المثمرة التي تبذلها تجاه تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بما يُسهم في تعزيز الوعي لدى مرضى السكلر والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لهم.
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