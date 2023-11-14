وزيرة الصحة تبحث الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكلر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬زكريا‭ ‬الكاظم‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لمرضى‭ ‬السكلر‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬بدور‭ ‬جمعية‭ ‬السكلر‭ ‬البحرينية‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬للوزارة،‭ ‬وبالمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الجمعية‭ ‬لتنفيذها،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬اهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬ومعربةً‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬للجمعية‭ ‬ولكافة‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكّد‭ ‬زكريا‭ ‬الكاظم‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر،‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تنهض‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وسعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬الداعم‭ ‬والمساند‭ ‬للجمعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬تجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬والنهوض‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭.‬

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