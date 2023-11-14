تلاسن نيابي بسبب لجنة الدعم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهدت الجلسة أمس حالة من التلاسن بين كل من النائب حمد الدوي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، عندما تساءل الأول مستنكرا عن أسباب تعطل عمل لجنة إعادة توجيه الدعم التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب وفد السلطة التشريعية، وقال الدوي انه من غير المقبول عدم معرفة باقي النواب عن خطوات عمل اللجنة، ولماذا لا تتم اجتماعات اللجنة، مشيرا الى ان هذا الامر يهم الشارع البحريني وان المواطنين يسألون عنه، منتقدا ما اسماه بالاجتماعات السرية، قائلا ان عمل اللجنة معطل دورا تشريعيا كاملا.
بدوره علق رئيس المجلس قائلا ان أعضاء اللجنة يقومون بعمل جبار وان هذه اللجنة كبيرة وبها جهات حكومية مطالبا النواب بمنح هذه اللجنة الفرصة للعمل.
في حين رد النائب عبدالنبي سلمان قائلا: «اعتقد ان الأخ حمد اما انه غير فاهم للموضوع او ان احدا يقول له كلاما، واطالبه بان يرجع الينا ليسألنا، مضيفا ان هذه هي المرة الثالثة التي يسأل فيها عن عمل لجنة إعادة توجيه الدعم، مبينا انه ليس هناك توقف لعمل اللجنة وليس هناك مصلحة لتوقيف عملها، مشيرا الى ان العمل والتشاور مستمر مع الحكومة ومع مجلس الشورى ونتكلم عن ميزانيات ومخصصات وأرقام»، قائلا: «اقدر له انه نائب جديد ولا يفهم في هذه الأمور، ولكن عليه على الأقل السؤال لان هذه إساءة للمجلس ولأعضاء اللجنة».
وانتقد النائب حمد الدوي مداخلة النائب عبدالنبي سلمان قائلا من يقول «انني لا افهم فعليه ان يفهمنا، فلماذا لم يجب عن أسئلة النواب بشأن لجنة الدعم؟!».
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