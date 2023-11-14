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تلاسن نيابي بسبب لجنة الدعم

11/14/2023 7:18:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬أمس‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التلاسن‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬والنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬عندما‭ ‬تساءل‭ ‬الأول‭ ‬مستنكرا‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تعطل‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وفد‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وقال‭ ‬الدوي‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬عدم‭ ‬معرفة‭ ‬باقي‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬خطوات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يهم‭ ‬الشارع‭ ‬البحريني‭ ‬وان‭ ‬المواطنين‭ ‬يسألون‭ ‬عنه،‭ ‬منتقدا‭ ‬ما‭ ‬اسماه‭ ‬بالاجتماعات‭ ‬السرية،‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬معطل‭ ‬دورا‭ ‬تشريعيا‭ ‬كاملا‭.‬

بدوره‭ ‬علق‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬يقومون‭ ‬بعمل‭ ‬جبار‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬كبيرة‭ ‬وبها‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬مطالبا‭ ‬النواب‭ ‬بمنح‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرصة‭ ‬للعمل‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬رد‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الأخ‭ ‬حمد‭ ‬اما‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬فاهم‭ ‬للموضوع‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬احدا‭ ‬يقول‭ ‬له‭ ‬كلاما،‭ ‬واطالبه‭ ‬بان‭ ‬يرجع‭ ‬الينا‭ ‬ليسألنا،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يسأل‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم،‭ ‬مبينا‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬توقف‭ ‬لعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬مصلحة‭ ‬لتوقيف‭ ‬عملها،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العمل‭ ‬والتشاور‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬ومع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ونتكلم‭ ‬عن‭ ‬ميزانيات‭ ‬ومخصصات‭ ‬وأرقام‮»‬،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬اقدر‭ ‬له‭ ‬انه‭ ‬نائب‭ ‬جديد‭ ‬ولا‭ ‬يفهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬ولكن‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬السؤال‭ ‬لان‭ ‬هذه‭ ‬إساءة‭ ‬للمجلس‭ ‬ولأعضاء‭ ‬اللجنة‮»‬‭. ‬

وانتقد‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬مداخلة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬قائلا‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬انني‭ ‬لا‭ ‬افهم‭ ‬فعليه‭ ‬ان‭ ‬يفهمنا،‭ ‬فلماذا‭ ‬لم‭ ‬يجب‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬لجنة‭ ‬الدعم؟‭!‬‮»‬‭.‬

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