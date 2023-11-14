استخدام الدبلوماسية البرلمانية لدعم فلسطين
التاريخ
11/14/2023 7:18:08 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اشارت النائب ايمان شويطر الى انه في ظل التصعيد القائم في قطاع غزة، ومع زيادة الغارات المتوحشة على المستشفيات، ما أودى بحياة الرضع والأطفال مرضى العناية المركزة، وفي ظل تغافل الكيان الصهيوني عن كل قرارات وقف اطلاق النار وآخرها قرارات القمة العربية الإسلامية التي أقيمت في الرياض، ولكن هناك استخفافا بكل القرارات الدولية، فإنها تطلب من النواب استخدام علاقاتهم الدبلوماسية البرلمانية مع الدول الغربية الصديقة من اجل توجيه رسائل تهدف الى ضرورة عدم الكيل بمكيالين وان للفلسطينيين الحق في الحرية واسترجاع ارضهم المغتصبة وحق اللاجئين في العودة.
كلمات دالة
MENAFN14112023000055011008ID1107424414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.