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استخدام الدبلوماسية البرلمانية لدعم فلسطين

11/14/2023 7:18:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اشارت‭ ‬النائب‭ ‬ايمان‭ ‬شويطر‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬الغارات‭ ‬المتوحشة‭ ‬على‭ ‬المستشفيات،‭ ‬ما‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬الرضع‭ ‬والأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تغافل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬قرارات‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬وآخرها‭ ‬قرارات‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬استخفافا‭ ‬بكل‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية،‭ ‬فإنها‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬استخدام‭ ‬علاقاتهم‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬توجيه‭ ‬رسائل‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬الكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬وان‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬واسترجاع‭ ‬ارضهم‭ ‬المغتصبة‭ ‬وحق‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬العودة‭.‬

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