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نواب ينتقدون ملف البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي بدوائرهم

11/14/2023 7:18:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إهمال‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬خلال‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬نيابي‭ ‬قدمه‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬ريا‭ ‬بضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للازدحامات‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬الشارع،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬سكان‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬مثل‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬وقلالي‭ ‬يشعرون‭ ‬بالتمييز‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬متسائلا‭ ‬هل‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬محسوبة‭ ‬ضمن‭ ‬تطوير‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ام‭ ‬لا؟

في‭ ‬حين‭ ‬رد‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحواج‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬لكل‭ ‬منظومة‭ ‬الطرق‭ ‬بكل‭ ‬شوارع‭ ‬البحرين‭ ‬وشارع‭ ‬ريا‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الشوارع،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الحلول‭ ‬للازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬ريا‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬دائري‭ ‬بأربع‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬والجسر‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬للمناقصة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭.‬

على‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬طالبت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالامير‭ ‬خلال‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬إجابة‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬عن‭ ‬سؤالها‭ ‬بشأن‭ ‬تغطية‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬للدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لشبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جد‭ ‬علي‭ ‬يعتمد‭ ‬الأهالي‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬الصهاريج‭ ‬في‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تمثل‭ ‬عبئا‭ ‬ثقيلا‭ ‬في‭ ‬كلفتها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬مشاريع‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬عاجلا‭ ‬نظرا‭ ‬لتعرض‭ ‬أهلها‭ ‬للتلوث،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬قرية‭ ‬الكورة‭ ‬بلا‭ ‬تطوير‭ ‬وتتعرض‭ ‬خلال‭ ‬الامطار‭ ‬لاختلاط‭ ‬مياه‭ ‬الامطار‭ ‬بمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬كل‭ ‬الإجابات‭ ‬تتكلم‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬تغطي‭ ‬95‭% ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الـ5‭% ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬يمثل‭ ‬عددهم‭ ‬300‭ ‬بيت،‭ ‬منتقدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أعضاء‭ ‬امانة‭ ‬العاصمة‭ ‬قائلة‭ ‬انهم‭ ‬لا‭ ‬يتواصلون‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬ولا‭ ‬يستمعون‭ ‬الى‭ ‬شكواهم‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬وصف‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬بالمنعدمة‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬لأنابيب‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬منتهي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬علق‭ ‬الوزير‭ ‬قائلا‭: ‬ان‭ ‬صيانة‭ ‬الشبكة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬منهجيات‭ ‬علمية،‭ ‬ومنذ‭ ‬سنوات‭ ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬لمسح‭ ‬شامل‭ ‬للشبكات‭ ‬القديمة‭ ‬ويتم‭ ‬تحديد‭ ‬الصيانة‭ ‬او‭ ‬الإصلاح‭ ‬المناسب‭ ‬حسب‭ ‬الضرر،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬المشروع‭ ‬الثامن‭ ‬والتاسع‭ ‬ومقبلين‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتتم‭ ‬المعالجات‭ ‬بطرق‭ ‬تقنية‭ ‬حديثة‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬حفر‭ ‬الشارع‭ ‬الا‭ ‬إذا‭ ‬احتجنا‭ ‬لاستبدال‭ ‬الانابيب‭.‬

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