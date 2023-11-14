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النواب يتمسك بــ60% للاقتراضأحال اقتراحا بقانون رغم تحفظ الحكومة

11/14/2023 7:18:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬وليد‭ ‬دياب

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم،‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬للدين‭ ‬العام‭ ‬لا‭ ‬يتخطى‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وأحيل‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬ان‭ ‬المجالس‭ ‬السابقة‭ ‬تقدمت‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬ووقتها‭ ‬تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬أيضا‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬وصلنا‭ ‬الان‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬تخطى‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالي،‭ ‬مطالبا‭ ‬بان‭ ‬يكون‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬بقانون‭ ‬ووفق‭ ‬ضوابط‭ ‬محددة،‭ ‬وان‭ ‬يتم‭ ‬دراسة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬وضع‭ ‬النسب‭ ‬التي‭ ‬تتسق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬اتفاقه‭ ‬مع‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المضمون‭ ‬قائلا‭ ‬اننا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬ترشيد‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬تستسهل‭ ‬الاستدانة‭ ‬بدون‭ ‬مبررات‭ ‬أحيانا‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله،‭ ‬واصفا‭ ‬ردود‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بانها‭ ‬تقنية‭ ‬اكثر‭ ‬منها‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬المقترح‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬مستدام‭ ‬وعلى‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬وليس‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬مدانة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬ترشيد‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬التوجه‭ ‬للدين‭ ‬العام،‭ ‬وبدون‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬حقيقي‭ ‬نلتزم‭ ‬به‭ ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحال،‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مطالب‭ ‬بممارسة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬الدولة‭ ‬المالية‭ ‬والنقدية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬ان‭ ‬أساس‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الشعب‭ ‬هو‭ ‬تضخم‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬101‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬والمواطن‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يتحمل‭ ‬دفع‭ ‬هذا‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لنا‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والدراسات‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حل‭ ‬هذا‭ ‬الامر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ضروري‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬وسقف‭ ‬للدين‭ ‬العام،‭ ‬واتفق‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬قراطة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬فوائد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬قاربت‭ ‬على‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬واصفا‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بالمؤشر‭ ‬الخطير،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬تستدين‭ ‬اكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬واننا‭ ‬على‭ ‬اتم‭ ‬استعداد‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لإحلال‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬الاستدانة‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬المقبولة‭ ‬دوليا‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ردود‭ ‬الحكومة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬كانت‭ ‬فنية‭ ‬ودقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬رأت‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬انخفاض‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬115‭%‬‭ ‬الى‭ ‬101‭% ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وتخفيض‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬والدين‭ ‬العام‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬مالي‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وتابع‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬صيغة‭ ‬توافقية‭ ‬لتمرير‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون،‭ ‬ولكن‭ ‬تمريره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬مستحيل‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬علق‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬قائلا‭: ‬نتمنى‭ ‬وقفة‭ ‬جادة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬اي‭ ‬قوانين‭ ‬تتعلق‭ ‬بزيادة‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬متسائلا‭ ‬باستنكار‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬نلوم‭ ‬الحكومة‭ ‬ونحن‭ ‬مصدر‭ ‬التشريع،‭ ‬فنحن‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬تراكم‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬الاقتراض‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬الآمنة،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬تفاقم‭ ‬الازمة،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تركنا‭ ‬الامور‭ ‬تسير‭ ‬نحو‭ ‬الاقتراض‭ ‬اللامحدود‭ ‬ووصل‭ ‬ضغط‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬الايفاء‭ ‬والسداد،‭ ‬فبالتأكيد‭ ‬سنصل‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬تتحكم‭ ‬فيها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬باقتصاد‭ ‬بلدنا‮»‬‭.‬

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