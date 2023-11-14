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شراكة استراتيجية مع ((بتلكو)) لتزويد رائدات الأعمال بخدمات وحلول رقمية

11/14/2023 7:18:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬قائمة‭ ‬شركاء‭ ‬مركز‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنويع‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيات‭ ‬المستفيدات‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬بخدماته‭ ‬المتعددة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مساهماتهن‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬بتوجهاته‭ ‬الجديدة‭ ‬والمبتكرة‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬‭ ‬ومركز‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬،‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬لتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬أشادت‭ ‬الأنصاري،‭ ‬بحرص‭ ‬واهتمام‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬أعمال‭ ‬تتبنى‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬معاملاته‭ ‬التجارية‭ ‬وخدماته‭ ‬المتعددة‭. ‬

وأضافت‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المجلس،‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬المركز‭ ‬حالياً‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المركز‭ ‬كحاضنة‭ ‬اقتصادية‭ ‬متكاملة‭ ‬بما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬تقنية‭ ‬وتدريبية‭ ‬واستشارية‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكينهن‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬بتوجهاته‭ ‬الجديدة‭. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانات‭ ‬وإتاحة‭ ‬الخيارات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتنشيط‭ ‬أعمال‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تفعيل‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المركز‭ ‬محطة‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬والنشاطات‭ ‬المواكبة‭ ‬لنهج‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬سعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬ميثم‭ ‬عبدالله‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬ريادات‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهن‭ ‬بخدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الرقمية‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة،‭ ‬والتي‭ ‬ستساعدهن‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمالهن‭ ‬التجارية‭ ‬بكفاءة‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬تؤكد‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬التي‭ ‬تؤديه‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكبيرة‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ونحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بأفضل‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬حرص‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬أعمالهم‭. ‬لذا،‭ ‬فإننا‭ ‬نثمن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تُمكن‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيات‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬النهوض‭ ‬بمشاريعهن،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تزويدهن‭ ‬بباقة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬مساعينا‭ ‬الدؤوبة‭ ‬والحثيثة‭ ‬للاستمرار‭ ‬بتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرائدة،‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لنجاح‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وبموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬‭ ‬ومركز‭ ‬ريادات،‭ ‬ستزود‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ريادات‭ ‬بعروض‭ ‬خاصة‭ ‬تشمل‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬البرودباند‭ ‬المتنقل،‭ ‬والبرودباند‭ ‬الثابت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستقوم‭ ‬بتلكو‭ ‬أيضًا‭ ‬بتوفير‭ ‬المنتجات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬ستدعم‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬عملياتهن‭ ‬التجارية‭ ‬مثل‭ ‬أنظمة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ (‬ POS ‭) ‬وأنظمة‭ ‬تخطيط‭ ‬موارد‭ ‬المؤسسات‭ (‬ ERP ‭)‬،‭ ‬وعلاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ستوفر‭ ‬الشركة‭ ‬أسعارا‭ ‬خاصة‭ ‬للأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إدراج‭ ‬متاجر‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستفيدات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬الرقمي‭ ‬‮«‬جواهر‮»‬‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬بتلكو،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬تسويقي‭ ‬لمنتجاتهن‭ ‬وخدماتهن‭ ‬ونصت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬فرع‭ ‬رقمي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ريادات‭ ‬والذي‭ ‬سيوفر‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬الشركة‭ ‬للزبائن،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬في‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭. ‬

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