جيبوتي تطلق قمرها الصناعي الأول من قاعدة فاندنبرج الفضائية الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 23:00

اطلقت جيبوتي قمرها الصناعي الأول "جيبوتي ايه 1" بنجاح من قاعدة "فاندنبرج" الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حسب ما اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد نبيل محمد أحمد.



وأوضح الوزير أن بلاده نجحت في إطلاق قمرها الصناعي الأول يوم /السبت/ الماضي على متن صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.



وقال الوزير الجيبوتي: "لقد وضعنا كافة العوامل اللازمة لإنجاح هذا المشروع؛ حيث اخترنا طلابا من جيبوتي للمشاركة؛ نظرا لأن الهدف كان صناعة قمر صناعي وليس شرائه"، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.



وأشار إلى أن القمر الصناعي الجديد، الذي ينتمي لفئة الأقمار النانو، يعد ثمرة للتعاون بين حكومة جيبوتي ومركز الفضاء في جامعة "مونبلييه" في فرنسا والذي قام بتدريب المهندسين الجيبوتيين، منذ عام 2020، ممن صمموا وبنوا وأجروا اختبارات على قمر النانو الصناعي.



وأضاف أن القمر الصناعي "جيبوتي إيه 1" اجتاز اختبارات الاهتزاز بنجاح في مارس الماضي وفي يوليو 2023 جرى الإعلان عن الاستعداد لإطلاقه. جدير بالذكر أن القمر الصناعي النانو "جيبوتي إيه 1" سيستخدم لأغراض البحث العلمي الفضائي والاتصالات كما سيعمل على جمع بيانات بشأن الزلازل والأحوال المناخية لاسيما درجات الحرارة وتوقعات هطول الأمطار وغيرها من العوامل التي تساهم في تحفيز الإنتاج الزراعي ورصد التغيرات البيئية.