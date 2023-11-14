دبابات الاحتلال تواصل حصار مستشفى الشفاء وضربات جوية تستهدف آلاف العالقين فيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬ما‭ ‬زال‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تتركز‭ ‬حوله‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الفضائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واسرائيل‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬وحيث‭ ‬اضطر‭ ‬الأطباء‭ ‬إلى‭ ‬دفن‭ ‬عشرات‭ ‬الجثث‭ ‬في‭ ‬قبر‭ ‬جماعي،‭ ‬وفق‭ ‬مديره‭. ‬

ويضم‭ ‬المستشفى‭ ‬آلافا‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬وطواقم‭ ‬طبية‭ ‬ومدنيين‭ ‬نازحين‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬المستعر‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وحذرت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬خطر‭ ‬للغاية‭ ‬وغير‭ ‬إنساني‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬179‭ ‬جثة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬دفنت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬‮«‬قبر‭ ‬جماعي‮»‬‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الاستشفائية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬بينهم‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬خدج‭ ‬توفوا‭ ‬جراء‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اضطررنا‭ ‬إلى‭ ‬دفنهم‭ ‬في‭ ‬قبر‭ ‬جماعي‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجثث‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬المستشفى‭ ‬والكهرباء‭ ‬مقطوعة‭ ‬عن‭ ‬برادات‭ ‬المشارح‮»‬‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬أي‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وبحسب‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬توفي‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المكثفة‭ ‬ليرتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬29‭.

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وأشار‭ ‬صحفي‭ ‬متعاون‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رائحة‭ ‬الجثث‭ ‬المتحللة‭ ‬تنبعث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.

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وتتمركز‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬أبواب‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواصلت‭ ‬أمس‭ ‬المعارك‭ ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬محيطه‭. ‬

وتقصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هوادة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬انتهاكاتها‭ ‬المتواصلة‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والمقدسات‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬الفا‭ ‬و240‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وبين‭ ‬الشهداء‭ ‬4630‭ ‬طفلا‭ ‬و3130‭ ‬امرأة،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬46‭ ‬جنديا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مقتل‭ ‬الجندية‭ ‬نوعاه‭ ‬مارسيانو‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬الرهائن‭ ‬لدى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬غداة‭ ‬نشر‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬مارسيانو‭ ‬وهي‭ ‬تعرف‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وتدعو‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬قصف‭ ‬غزة‭ ‬بالصواريخ‭. ‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬نشر‭ ‬صورا‭ ‬لجثمانها‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬ملطخا‭ ‬بالدماء‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

واتهمت‭ ‬حماس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬المماطلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬عبر‭ ‬وساطة‭ ‬قطرية،‭ ‬بهدف‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬هدنة‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬عزّ‭ ‬الدين‭ ‬القسّام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬‮«‬العدوّ‭ ‬طلب‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدينا،‭ ‬وأخبرْنا‭ ‬الوسطاء‭ ‬بأنّه‭ ‬بإمكاننا‭ ‬في‭ ‬هدنة‭ ‬مدّتها‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسرى‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬الهدنة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬مساعدات‭ ‬لجميع‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬لكنّ‭ ‬الاحتلال‭ ‬ماطل‮»‬‭. ‬

ونظم‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬رهائن‭ ‬مسيرة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬نتانياهو‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الافراج‭ ‬عنهم‭. ‬

والاثنين‭ ‬زعم‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬دانيال‭ ‬هاغاري‭ ‬إن‭ ‬الجنود‭ ‬‮«‬عثروا‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬احتجزت‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬طابق‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الرنتيسي‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬أعلنت‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مستشفيات‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬المعارك‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬خارج‭ ‬الخدمة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬ونفاد‭ ‬الوقود‭. ‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حليفته‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬حماية‭ ‬مستشفى‮»‬‭ ‬الشفاء‭. ‬

وتواصل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اطلاق‭ ‬مناشدات‭ ‬لإدخال‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬لتشغيل‭ ‬مولدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬خصوصا‭. ‬

ويخضع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬لحصار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كامل‭ ‬يحرمه‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬والأدوية‭. ‬وتفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬أساسا‭ ‬حصارا‭ ‬بريا‭ ‬وبحريا‭ ‬وجويا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬حماس‭ ‬السلطة‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007‭. ‬

وروى‭ ‬طبيب‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬كهرباء‭ ‬ولا‭ ‬غذاء‭ ‬ولا‭ ‬ماء‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭... ‬سيموت‭ ‬أشخاص‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجهزة‭ ‬تنفس‭ ‬تعمل‮»‬‭. ‬

ويؤكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يتهم‭ ‬حماس‭ ‬باستخدام‭ ‬المرضى‭ ‬والنازحين‭ ‬‮«‬دروعا‭ ‬بشرية‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬المستشفى‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬جهود‮»‬‭ ‬لنقل‭ ‬حاضنات‭ ‬رضع‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بيتر‭ ‬ليرنر‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬فكرة‭ ‬لمحاولة‭ ‬إجلاء‭ ‬أشخاص،‭ ‬إجلاء‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬المستشفى‭. ‬

وأفاد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مئات‮»‬‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬موجودون‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬يوسف‭ ‬أبو‭ ‬الريش‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬

وأمس‭ ‬قالت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أدت‭ ‬إحداها‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬30‭ ‬قتيلا‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الاندونيسي‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مبان‭ ‬حكومية‭ ‬تابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬استولت‭ ‬على‭ ‬برلمان‭ ‬حماس‭ (‬المجلس‭ ‬التشريعي‭) ‬والمبنى‭ ‬الحكومي‭ ‬ومقر‭ ‬شرطة‭ ‬حماس‭ ‬وكلية‭ ‬هندسة‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬معهد‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتطوير‭ ‬الأسلحة‮»‬‭.

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بالمقابل‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬قصفت‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭.‬

وذكرت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬أن‭ ‬قصف‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمدنيين‭.‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬انطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ووسط‭ ‬إسرائيل‭.‬

وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعرض‭ ‬الاحد‭ ‬لقصف‭ ‬بصواريخ‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يواف‭ ‬جالانت‭ ‬أعلن‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬فقدت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬مقاتليها‭ ‬‮«‬يفرون‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‮»‬‭.‬