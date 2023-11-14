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منظمة الصحة العالمية تثني على العاملين في مستشفى الشفاء بغزة

11/14/2023 7:17:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭) :‬أشادت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بالعاملين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لبذلهم‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‮»‬‭ ‬لرعاية‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاصرتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭).‬

وتوقف‭ ‬المستشفى‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بالشكل‭ ‬المعتاد‭ ‬بعدما‭ ‬بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يتوفر‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والمعدات‭ ‬الأساسية‭. ‬وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬المستشفى‭ ‬يقع‭ ‬فوق‭ ‬مقر‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬لمقاتلي‭ ‬حماس‭. ‬وتنفي‭ ‬الحركة‭ ‬المسلحة‭ ‬ذلك‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مارجريت‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الغذاء،‭ ‬وأن‭ ‬العاملين‭ ‬هناك‭ ‬يعانون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مياه‭ ‬نظيفة‭ ‬لأن‭ ‬خزانات‭ ‬المياه‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬دمرت،‭ ‬لكنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يبذلون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬لتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬للمرضى‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نعتبر‭ ‬الشفاء‭ ‬مستشفى‭ ‬يعمل‭ ‬بسبب‭ ‬الجهود‭ ‬البطولية‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬العاملون‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬هاريس‭ ‬إن‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬يضم‭ ‬الآن‭ ‬700‭ ‬مريض‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الصحية‭ ‬وحوالي‭ ‬3000‭ ‬نازح‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬20‭ ‬مريضا‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الثماني‭ ‬والأربعين‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‭. ‬

وقالت‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مأساوي‭ ‬للغاية‭... ‬علينا،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬طريقة‭ ‬لمساعدتهم‭. ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬فورا‭. ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح،‭ ‬وليس‭ ‬إزهاق‭ ‬الأرواح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدران‭ ‬بالمستشفى‭ ‬إن‭ ‬العالقين‭ ‬هناك‭ ‬يعتزمون‭ ‬بدء‭ ‬دفن‭ ‬الجثث‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭ ‬الحادة‭. ‬

وقالت‭ ‬هاريس‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬ما،‭ ‬يجري‭ ‬التغافل‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ملاذا‭ ‬آمنا،‭ ‬مكانا‭ ‬يلجأ‭ ‬إليه‭ ‬الناس‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬وقت‭ ‬الضيق‭ ‬أو‭ ‬الحاجة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اتجاها‭ ‬نحو‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬للموت‭ ‬واليأس‭ ‬والخطر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬وتنفي‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لاعتقادها‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يمكن‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفها،‭ ‬محاصرة‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭. ‬وتقول‭ ‬إن‭ ‬قواتها‭ ‬تسمح‭ ‬بخروج‭ ‬من‭ ‬بداخله‭. ‬ويقول‭ ‬المسعفون‭ ‬والمسؤولون‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬وإن‭ ‬من‭ ‬يحاولون‭ ‬المغادرة‭ ‬يتعرضون‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭.‬

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