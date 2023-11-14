أسري يتخطى جيبك في دوري الشركات الكروي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأ فريق أسري مشواره بقوة في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز على فريق جيبك بثلاثة أهداف دون رد. في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في الأسبوع. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. وجاءت الثلاثة أهداف بواسطة المهاجم المتألق سيد إبراهيم.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، وفرض فريق أسري إيقاعه وأفضليته على مجريات اللقاء خصوصا بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة «31» بواسطة المهاجم سيد إبراهيم، فريق جيبك لم يظهر بالصورة الكبيرة خلال الفترة الأولى وكان حارسه الأبرز من خلال تصيده وابعاده لعدد من الفرص الخطيرة، لينتي الشوط الأول بهدف دون رد.
ولم يختلف السيناريو كثيراً، في الحصة الثانية تحكم فريق أسري بمجريات الأمور خصوصا مع تفوق لاعبيه في وسط الملعب وقدرتهم على الربط بين الخطوط الثلاثة وعاد المهاجم المتألق سيد إبراهيم ليخطف الأضواء بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة بعيدة استقرت في الشباك عند الدقيقة «56». فريق جيبك حاول العودة لكن كانت أغلب محاولاته خجولة في ظل غياب المساندة الهجومية للمهاجمين. وواصل المهاجم سيد إبراهيم التألق سجل الهدف الثالث له ولفريقه عند الدقيقة «72»، وأنتهى اللقاء بفوز أسري بثلاثية نظيفة. أدار اللقاء الحكم محمد الدلاور وعاونه محمود الديري وأحمد سيف، مراقب المباراة الحكم الرابع محمد إبراهيم.
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