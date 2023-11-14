أسري يتخطى جيبك في دوري الشركات الكروي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأ‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬مشواره‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬جيبك‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬وجاءت‭ ‬الثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬بواسطة‭ ‬المهاجم‭ ‬المتألق‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬متوسطة‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وفرض‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬إيقاعه‭ ‬وأفضليته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬31‮»‬‭ ‬بواسطة‭ ‬المهاجم‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬فريق‭ ‬جيبك‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬بالصورة‭ ‬الكبيرة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬وكان‭ ‬حارسه‭ ‬الأبرز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصيده‭ ‬وابعاده‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الخطيرة،‭ ‬لينتي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

ولم‭ ‬يختلف‭ ‬السيناريو‭ ‬كثيراً،‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬تحكم‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بمجريات‭ ‬الأمور‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬تفوق‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الخطوط‭ ‬الثلاثة‭ ‬وعاد‭ ‬المهاجم‭ ‬المتألق‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬ليخطف‭ ‬الأضواء‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬56‮»‬‭. ‬فريق‭ ‬جيبك‭ ‬حاول‭ ‬العودة‭ ‬لكن‭ ‬كانت‭ ‬أغلب‭ ‬محاولاته‭ ‬خجولة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬المساندة‭ ‬الهجومية‭ ‬للمهاجمين‭. ‬وواصل‭ ‬المهاجم‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬التألق‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬ولفريقه‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬72‮»‬،‭ ‬وأنتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬أسري‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭. ‬أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬محمد‭ ‬الدلاور‭ ‬وعاونه‭ ‬محمود‭ ‬الديري‭ ‬وأحمد‭ ‬سيف،‭ ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭.‬