محترف فريق الشارقة علي عيد لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):هدفنا الأول التأهل لنصف النهائي الآسيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





أشار‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬والمحترف‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يستهدف‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

واستعان‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬بخدمات‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬الترجي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لتمثيله‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الشارقة‭ ‬بجانب‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي،‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬صيدا‭ ‬اللبناني‭ ‬وساي‭ ‬الهندي‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬لاعبي‭ ‬الشارقة‭ ‬لديهم‭ ‬الرغبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬شيء‭ ‬طيب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ومن‭ ‬أولويات‭ ‬أهدافهم‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬ذاتها‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬حظوظ‭ ‬فريقه‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬محلية‭ ‬وأجنبية‭ ‬مميزة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬يحققون‭ ‬الاستفادة‭.‬

وأشار‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬الشارقة‭ ‬لآسيوية‭ ‬الأندية‭ ‬تعتبر‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اتجهوا‭ ‬لخوض‭ ‬معسكر‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬ولعبوا‭ ‬مباراتين،‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬الرديف‭ ‬وقبلها‭ ‬الغرافة‭.‬

وبين‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬أن‭ ‬مباراتهم‭ ‬الأولى‭ ‬ستكون‭ ‬أمام‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬قويًا‭ ‬وله‭ ‬اسمه،‭ ‬وقد‭ ‬استعان‭ ‬بمحترفين‭ ‬مميزين،‭ ‬وسيسعون‭ ‬من‭ ‬جانبهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬وقدرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخروج‭ ‬بالنتيجة‭ ‬المرجوة‭.‬

وأوضح‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬ينضم‭ ‬إليها‭ ‬الشارقة‭ ‬تعتبر‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‭ ‬حالها‭ ‬كحال‭ ‬المجموعة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ (‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬النجمة‭ ‬البحريني،‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري،‭ ‬الصلاح‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وجولدن‭ ‬الهندي‭). ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬حديث‭ ‬الناس‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬فريقه‭ ‬سهلة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬الحقيقة‭ ‬عكس‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬مدجج‭ ‬بالنجوم‭ ‬ويلعبون‭ ‬بالمنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬وكذلك‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬مميزة‭ ‬وقد‭ ‬استعان‭ ‬بصانع‭ ‬ألعاب‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬مؤخرًا‭.‬