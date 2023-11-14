محترف فريق الشارقة علي عيد لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):هدفنا الأول التأهل لنصف النهائي الآسيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
أشار لاعب منتخبنا والمحترف في صفوف الشارقة الإماراتي لكرة اليد علي عيد، إلى أن فريقه يستهدف التأهل إلى الدور نصف النهائي من خلال مشاركته في البطولة الآسيوية للأندية التي ستنطلق بعد أيام قليلة في الكويت.
واستعان الفريق الإماراتي بخدمات علي عيد الذي يلعب مع الترجي السعودي في هذا الموسم، لتمثيله في البطولة الآسيوية، حيث يلعب الشارقة بجانب القادسية الكويتي، العربي القطري، الجيش العراقي، صيدا اللبناني وساي الهندي.
وقال علي عيد في تصريح لـ «أخبار الخليج الرياضي» إن لاعبي الشارقة لديهم الرغبة الكبيرة في تحقيق شيء طيب في هذه البطولة، ومن أولويات أهدافهم هو الوصول إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم التفكير في المرحلة ذاتها. مضيفًا أن حظوظ فريقه قائمة في هذه البطولة باعتبار أن الفريق يمتلك عناصر محلية وأجنبية مميزة وعلى مستوى عالٍ يحققون الاستفادة.
وأشار علي عيد إلى أن استعدادات الشارقة لآسيوية الأندية تعتبر جيدة للغاية، حيث شارك في تدريبات الفريق مدة ثلاثة أيام في الإمارات، ومن ثم اتجهوا لخوض معسكر في قطر ولعبوا مباراتين، أمام منتخب قطر الرديف وقبلها الغرافة.
وبين علي عيد أن مباراتهم الأولى ستكون أمام القادسية الكويتي الذي يعتبر قويًا وله اسمه، وقد استعان بمحترفين مميزين، وسيسعون من جانبهم لتقديم أفضل ما لديهم من إمكانات وقدرات من أجل الخروج بالنتيجة المرجوة.
وأوضح علي عيد أن المجموعة التي ينضم إليها الشارقة تعتبر قوية وصعبة حالها كحال المجموعة الأخرى التي تضم (الكويت الكويتي، النجمة البحريني، الخليج السعودي، الغرافة القطري، الصلاح الفلسطيني وجولدن الهندي). مضيفًا أن حديث الناس يقول إن مجموعة فريقه سهلة مقارنة بالأخرى، ولكن الحقيقة عكس ذلك، حيث فريق العربي القطري مدجج بالنجوم ويلعبون بالمنتخب القطري، وكذلك القادسية الكويتي الذي يمتلك عناصر مميزة وقد استعان بصانع ألعاب المنتخب الياباني مؤخرًا.
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