مفاجآت ونتائج مثيرة في دور الـ32حـامل لقــب فــردي الأولاد يـودع المســابقة مبكرا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواصلت يوم أمس الثلاثاء منافسات الدور الرئيسي (دور الـ32) للنسخة الثالثة من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين، حيث شهدت ملاعب الاتحاد البحريني للتنس إقامة مجموعة من مباريات هذا الدور لفردي فئتي الأولاد والفتيات، كما انطلقت أمس مباريات دور الـ16 لمسابقة الزوجي. وفي منافسات فردي الأولاد أقيمت أمس 7 مواجهات استكمالا لمباريات دور الـ32 للمسابقة، حيث صعد اللاعب التركي مصطفى إيلماز إلى دور الـ16 بعد فوزه على اللاعب البريطاني عيسى علي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها 4/6 و6/3 و6/2. وتمكن اللاعب البريطاني سيرجي رفيعي من العبور إلى الدور التالي على حساب اللاعب المصري محمد الشيخ، حيث تغلب عليه بمجموعتين دون مقابل 6/1 و6/3، وبلغ التركي جاغان توفيقجي دور الـ16 بتغلبه على الدنماركي ألكسندر كلاوسين بنتيجة 7/6(3) و6/4. وتخلى اللاعب التركي بورا باكيجي عن لقبه الذي أحرزه في بطولة الاسبوع الماضي مبكرا بعد خسارته أمام اللاعب السويسري روبن بويكلي بنتيجة 3/6، 6/2 و1/6 ليواصل اللاعب السويسري مشواره نحو الدور التالي من المسابقة.
أما وصيف النسخة الماضية الاسباني أندريس بريرو فقد أكد رغبته في تكرار وصوله إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي وتعويض خسارته اللقب أمام اللاعب التركي باكيجي، حيث تغلب بسهولة على التركي كيفانج بدر بنتيجة 6/2 و6/2، وصعد اللاعب التركي أريل كايرا تونا إلى ثمن النهائي بفوزه على المصري ياسين محمد بنتيجة 6/1 و6/0، فيما اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بتأهل اللاعب الروسي آرسيني ليزنياك على حساب اللاعب اليمني أحمد محمد، حيث فاز عليه بنتيجة 6/2 و6/4 في آخر مباريات دور الـ32.
وضمن منافسات فردي الفتيات أقيمت يوم أمس مباراتان مكملتان لدور الـ32، حيث تمكنت اللاعبة التركية سيماي كالاس من التغلب على الايطالية أناتيا سارا بنتيجة 6/2 و6/3 لتصعد إلى الدور ثمن النهائي، وفي أطول مباريات أمس تغلبت اللاعبة التركية بيراك كوجاك على اللاعبة الروسية ليليا بيسكون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها 7/6(5)، 2/6 و6/3 لتحجز آخر مقاعد دور الـ16 في فردي الفتيات.
انطلاق منافسات الزوجي
من جانب آخر، بدأت أمس منافسات دور الـ16 لمسابقة الزوجي لفئتي الأولاد والفتيات، ففي زوجي الأولاد تمكن الثنائي التركي بورا باكيجي وجاغان توفيقجي المتوجان بلقب المسابقة في الأسبوع الماضي من التغلب على الثنائي البريطاني عيسى علي والسعودي بدر ادريس بنتيجة 6/2، 4/6 و7/6(5)، كما فاز الثنائي الأمريكي إليجاه ماكس والاسباني أندريس بريرو على الثنائي الأمريكي فينكات ريشي والصربي ماركو ميلوسافيلجيك بنتيجة 6/4، 2/6 و7/6(7).
كما صعد التركيان أوزان أفانوغلو ومصطفي إيلماز إلى دور الثمانية بفوزهما على الثنائي المصري محمد الشيخ وأحمد ابراهيم بنتيجة 6/4 و6/2.
وضمن منافسات دور الـ16 لزوجي القتيات فازت اللاعبتان الايطاليتان أنجليكا سارا وأناتيا سارا على اللاعبتين التركية إيجا بويلو والكازاخستانية عايدة عمربيك بنتيجة 6/2، 4/6 و7/6(9)، كما تغلبت اللاعبتان الفرنسيتان سيندي لنغليز ويلينا ليبوا على المصرية سارة دسوقي وزميلتها الهندية سايتي بنتيجة 7/6 و6/2.
مباريات اليوم
وتنطلق اليوم الأربعاء منافسات دور الـ16 لمسابقة الفردي لفئتي الأولاد والفتيات، كما تستكمل اليوم مباريات دور الـ16 لمسابقة الزوجي للفئتين. وتبدأ المباريات في الساعة التاسعة والنصف صباحا على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة البحرين بوليتكنك بمدينة عيسى.
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