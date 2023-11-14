مفاجآت ونتائج مثيرة في دور الـ32حـامل لقــب فــردي الأولاد يـودع المســابقة مبكرا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تواصلت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ (‬دور‭ ‬الـ32‭) ‬للنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬إقامة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬لفردي‭ ‬فئتي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬كما‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي‭. ‬وفي‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬7‭ ‬مواجهات‭ ‬استكمالا‭ ‬لمباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬للمسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬صعد‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬مصطفى‭ ‬إيلماز‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬2‭. ‬وتمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬سيرجي‭ ‬رفيعي‭ ‬من‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬وبلغ‭ ‬التركي‭ ‬جاغان‭ ‬توفيقجي‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الدنماركي‭ ‬ألكسندر‭ ‬كلاوسين‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭(‬3‭) ‬و6‭/‬4‭. ‬وتخلى‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مبكرا‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬السويسري‭ ‬روبن‭ ‬بويكلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬6،‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و1‭/‬6‭ ‬ليواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬السويسري‭ ‬مشواره‭ ‬نحو‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

أما‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬الاسباني‭ ‬أندريس‭ ‬بريرو‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتعويض‭ ‬خسارته‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬باكيجي،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬التركي‭ ‬كيفانج‭ ‬بدر‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬وصعد‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬أريل‭ ‬كايرا‭ ‬تونا‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬ياسين‭ ‬محمد‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/1‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬فيما‭ ‬اكتمل‭ ‬عقد‭ ‬المتأهلين‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬بتأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬آرسيني‭ ‬ليزنياك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللاعب‭ ‬اليمني‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مباراتان‭ ‬مكملتان‭ ‬لدور‭ ‬الـ32،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬سيماي‭ ‬كالاس‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الايطالية‭ ‬أناتيا‭ ‬سارا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬لتصعد‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬وفي‭ ‬أطول‭ ‬مباريات‭ ‬أمس‭ ‬تغلبت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬بيراك‭ ‬كوجاك‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬ليليا‭ ‬بيسكون‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬7‭/‬6‭(‬5‭)‬،‭ ‬2‭/‬6‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬لتحجز‭ ‬آخر‭ ‬مقاعد‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات‭.‬

انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬بدأت‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬لفئتي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬ففي‭ ‬زوجي‭ ‬الأولاد‭ ‬تمكن‭ ‬الثنائي‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭ ‬وجاغان‭ ‬توفيقجي‭ ‬المتوجان‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬البريطاني‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬والسعودي‭ ‬بدر‭ ‬ادريس‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2،‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و7‭/‬6‭(‬5‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الثنائي‭ ‬الأمريكي‭ ‬إليجاه‭ ‬ماكس‭ ‬والاسباني‭ ‬أندريس‭ ‬بريرو‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الأمريكي‭ ‬فينكات‭ ‬ريشي‭ ‬والصربي‭ ‬ماركو‭ ‬ميلوسافيلجيك‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬2‭/‬6‭ ‬و7‭/‬6‭(‬7‭).‬

كما‭ ‬صعد‭ ‬التركيان‭ ‬أوزان‭ ‬أفانوغلو‭ ‬ومصطفي‭ ‬إيلماز‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بفوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬وأحمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لزوجي‭ ‬القتيات‭ ‬فازت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الايطاليتان‭ ‬أنجليكا‭ ‬سارا‭ ‬وأناتيا‭ ‬سارا‭ ‬على‭ ‬اللاعبتين‭ ‬التركية‭ ‬إيجا‭ ‬بويلو‭ ‬والكازاخستانية‭ ‬عايدة‭ ‬عمربيك‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2،‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و7‭/‬6‭(‬9‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تغلبت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الفرنسيتان‭ ‬سيندي‭ ‬لنغليز‭ ‬ويلينا‭ ‬ليبوا‭ ‬على‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬دسوقي‭ ‬وزميلتها‭ ‬الهندية‭ ‬سايتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬لفئتي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬كما‭ ‬تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬للفئتين‭. ‬وتبدأ‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬