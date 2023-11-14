ضــــيف وصـــقر يمثــــلان البحـــرين في بطــــولة العـــالــم للســــنوكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يغادر اليوم الأربعاء لاعبا منتخب البحرين للسنوكر ماجد ضيف ويونس صقر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مسابقة الماسترز ضمن بطولة العالم في قطر التي تقام في الفترة بين 5 – 24 نوفمبر الجاري.
وقال رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس حسين بوبشيت إن ضيف يشارك بناء على نتائج التصفيات التي أقامها الاتحاد لاختيار قائمة المنتخب في بطولة العالم والتي أحرز فيها المركز الثالث، فيما يشارك صقر بناء على تصنيفه العام للاعبي السنوكر.
وأضاف بوبشيت: يحرص الاتحاد على إشراك لاعبيه في مختلف البطولات العربية والآسيوية والعالمية والمفتوحة من أجل تدعيم صفوف المنتخب ومنح الفرصة لهم للاحتكاك بأفضل لاعبي العالم في تلك المناسبات.
وبيّن بوبشيت أن ضيف حقق المركز الثالث في التصفيات التي أقيمت قبل تشكيل المنتخب، وبذلك يحق له المشاركة في البطولة العالمية، فيما يحتل صقر المركز الرابع في تصنيف اللاعبين المحليين، وهو ما أهّله للمشاركة في الدوحة، ونأمل أن يحقق نتائج طيبة تعكس مستوى لعبة السنوكر في مملكة البحرين.
وعبّر بوبشيت عن شكره للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية لدعمهما الاتحاد لتحقيق تطلعاته في تطوير اللعبة من خلال تكثيف المشاركات النوعية للاعبيه والتعاون الكبير بين مختلف الإدارات العاملة في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية.
ضيف: اللعب مع نخبة العالم محطة مهمة
وقال لاعب منتخب السنوكر ماجد ضيف إن المشاركة مع نخبة لاعبي السنوكر في العالم من خلال مسابقة الأساتذة محطة مهمة للاعبين، خصوصًا وأن مستوى خبرات المشاركين كبيرة جدًا وهي كفيلة برفع كفاءة اللاعبين وتطوير مستوياتهم وتجهيزهم للمشاركات المقبلة، وما نتمناه أن نحقق الاستفادة من اللعب بجوار هؤلاء اللاعبين ورفع مخزون الخبرة.
وأشار ضيف إلى أن جميع مسابقات بطولة العالم للسنوكر للرجال والسيدات تعج بالعناصر القوية التي تنشد الفوز بالألقاب، وأن الفرصة مُتاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات قدراتهم في هذا المحفل العالمي.
صقر: المشاركات العالمية ترفع المستوى المحلي
وأشاد لاعب منتخب السنوكر يونس صقر بدعم الاتحاد للاعبين في المشاركات الخارجية عن طريق التواصل مع الاتحادات القارية والدولية لتسهيل اشتراك اللاعبين سواء في البطولات الودية أو الرسمية، الأمر الذي يرفع مستوى المسابقات المحلية وينعكس إيجابيًا على مستوى المنتخب واللاعبين المحليين سواء من المصنفين الأوائل أو اللاعبين الآخرين.
وقال صقر إن التواجد مع أفضل لاعبي العالم في فئة الماسترز نقطة إيجابية للاعبين ينبغي استغلالها والسعي لتشريف المملكة رغم وجود عناصر متميزة على مستوى العالم.
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