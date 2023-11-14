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ضــــيف وصـــقر يمثــــلان البحـــرين في بطــــولة العـــالــم للســــنوكر

11/14/2023 7:17:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يغادر‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬لاعبا‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للسنوكر‭ ‬ماجد‭ ‬ضيف‭ ‬ويونس‭ ‬صقر‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الماسترز‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬ ‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬حسين‭ ‬بوبشيت‭ ‬إن‭ ‬ضيف‭ ‬يشارك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬التصفيات‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لاختيار‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬أحرز‭ ‬فيها‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬صقر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تصنيفه‭ ‬العام‭ ‬للاعبي‭ ‬السنوكر‭.‬

وأضاف‭ ‬بوبشيت‭: ‬يحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‭ ‬والعالمية‭ ‬والمفتوحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬ومنح‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للاحتكاك‭ ‬بأفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناسبات‭.‬

وبيّن‭ ‬بوبشيت‭ ‬أن‭ ‬ضيف‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬قبل‭ ‬تشكيل‭ ‬المنتخب،‭ ‬وبذلك‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬صقر‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أهّله‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭ ‬تعكس‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬السنوكر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وعبّر‭ ‬بوبشيت‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لدعمهما‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬المشاركات‭ ‬النوعية‭ ‬للاعبيه‭ ‬والتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬

ضيف‭: ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬العالم‭ ‬محطة‭ ‬مهمة

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬السنوكر‭ ‬ماجد‭ ‬ضيف‭ ‬إن‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬لاعبي‭ ‬السنوكر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسابقة‭ ‬الأساتذة‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬للاعبين،‭ ‬خصوصًا‭ ‬وأن‭ ‬مستوى‭ ‬خبرات‭ ‬المشاركين‭ ‬كبيرة‭ ‬جدًا‭ ‬وهي‭ ‬كفيلة‭ ‬برفع‭ ‬كفاءة‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتطوير‭ ‬مستوياتهم‭ ‬وتجهيزهم‭ ‬للمشاركات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وما‭ ‬نتمناه‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بجوار‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورفع‭ ‬مخزون‭ ‬الخبرة‭.‬

وأشار‭ ‬ضيف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬مسابقات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسنوكر‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬تعج‭ ‬بالعناصر‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تنشد‭ ‬الفوز‭ ‬بالألقاب،‭ ‬وأن‭ ‬الفرصة‭ ‬مُتاحة‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬لإثبات‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي‭.‬

صقر‭: ‬المشاركات‭ ‬العالمية‭ ‬ترفع‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي

وأشاد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬السنوكر‭ ‬يونس‭ ‬صقر‭ ‬بدعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬لتسهيل‭ ‬اشتراك‭ ‬اللاعبين‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الودية‭ ‬أو‭ ‬الرسمية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬مستوى‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬وينعكس‭ ‬إيجابيًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخب‭ ‬واللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المصنفين‭ ‬الأوائل‭ ‬أو‭ ‬اللاعبين‭ ‬الآخرين‭.‬

وقال‭ ‬صقر‭ ‬إن‭ ‬التواجد‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الماسترز‭ ‬نقطة‭ ‬إيجابية‭ ‬للاعبين‭ ‬ينبغي‭ ‬استغلالها‭ ‬والسعي‭ ‬لتشريف‭ ‬المملكة‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬عناصر‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

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