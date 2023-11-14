البارالمبي فاضل يشارك في ((2023 KPC Youth Para Sports))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يشارك اللاعب البارالمبي علي فاضل في معسكر (2023 KPC Youth Para Sports ) الذي سيقام في كوريا الجنوبية من 13 إلى 22 نوفمبر 2023. حيث سيشكل له فرصة التدرب مع لاعبين آخرين من مختلف أنحاء العالم، ما سيسمح له بتبادل الخبرات واكتساب المهارات في رياضة رفعات القوة البارالمبية.
وسيتم مرافقته في المعسكر فريق تدريب مؤلف من المدرب عماد عبدالله ومحمود محمد ممثل عن اللجنة البارالمبية البحرينية، حيث سيقدم الفريق الدعم والإرشاد اللازمين له خلال فترة التدريب.
وتعتبر هذه الفترة ذات أهمية بالغة للاعب، إذ يمكن أن يؤثر تغيير الجو والبيئة التدريبية على نفسية اللاعبين بشكل إيجابي. كما يُعَدّ هذا المعسكر فرصة جيدة للإعداد الذهني للرياضيين وتحسين أدائهم وصحتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد وجود اللاعبين والجهاز التدريبي في نفس المكان على تعزيز روح الفريق وتعزيز العلاقات بينهم خلال فترات التدريب وفي أوقات الفراغ.
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