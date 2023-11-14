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البارالمبي فاضل يشارك في ((2023 KPC Youth Para Sports))

11/14/2023 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬اللاعب‭ ‬البارالمبي‭ ‬علي‭ ‬فاضل‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ (‬2023‭ ‬ KPC ‭ ‬ Youth ‭ ‬ Para ‭ ‬ Sports ‭) ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭. ‬حيث‭ ‬سيشكل‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬التدرب‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬سيسمح‭ ‬له‭ ‬بتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬واكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬رفعات‭ ‬القوة‭ ‬البارالمبية‭.‬

وسيتم‭ ‬مرافقته‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬فريق‭ ‬تدريب‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬عماد‭ ‬عبدالله‭ ‬ومحمود‭ ‬محمد‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬سيقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الدعم‭ ‬والإرشاد‭ ‬اللازمين‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التدريب‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬للاعب،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬تغيير‭ ‬الجو‭ ‬والبيئة‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬نفسية‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭. ‬كما‭ ‬يُعَدّ‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للإعداد‭ ‬الذهني‭ ‬للرياضيين‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬وصحتهم‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يساعد‭ ‬وجود‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المكان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهم‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬التدريب‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬الفراغ‭.‬

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