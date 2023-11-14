فعاليات كانو موتورز رولنغ دراغ تنطلق الخميس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق مساء غد الخميس فعاليات كانو موتورز رولنغ دراغ التي تقام على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية، وتعد وفقًا لبيان الحلبة الفعالية الأكثر شهرة لمحبي السرعة والتسابق، وذلك مساء غد الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري.
وتعتبر فعالية «الرولنغ دراغ» واحدة من أحدث المنافسات التي تمت إضافتها إلى قائمة منوعة من الفعاليات المثيرة في حلبة البحرين الدولية. وعلى غرار منافسات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ«الدراغ والدرفت»، يوفر الـ«الرولنغ دراغ» فرصة للمشاركين للمشاركة بسياراتهم الخاصة أو دراجاتهم النارية على مضمار السرعة البالغ طوله ربع ميل، والمعتمد من «شبكة هوت رود الوطنية العالمية» NHRA .
ومن المقرر أن تقام منافسات كانو موتورز لـ«الرولنغ دراغ» غدا الخميس بين الساعة 7 مساءً و12 منتصف الليل، وتتم عملية التسجيل في موقف السيارات التابعة للحلبة.
ويكمن الفرق الرئيسي في الـ«رولنغ دراغ» في أن المشاركين لا يبدأون من توقف تام، ولكن من سرعة دوران تبلغ 80 كيلومترا في الساعة. لذلك فإن الـ«رولنغ دراغ» هو الفعالية المثالية لدعوة صديق أو أكثر ومن ثم تحديهم في سلسلة من المنافسات المباشرة لمعرفة الأفضل.
كلفة المشاركة هي 22 دينارا بحرينيا لكل سائق أو متسابق. يمكن للمشاهدين مشاهدة جميع المنافسات مقابل رسم دخول رمزي قدره 2 دينار بحريني، تباع التذاكر في مواقف السيارات. وكما هو الحال في كل فعالية من فعاليات الحلبة يتم اتباع معايير السلامة على أعلى مستوى في جميع الأوقات خلال الفعاليات للسائقين والمشاهدين على حد سواء.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر حتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي 22 دينارا بحرينيا فقط.
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