فعاليات كانو موتورز رولنغ دراغ تنطلق الخميس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬فعاليات‭ ‬كانو‭ ‬موتورز‭ ‬رولنغ‭ ‬دراغ‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وتعد‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيان‭ ‬الحلبة‭ ‬الفعالية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬لمحبي‭ ‬السرعة‭ ‬والتسابق،‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتعتبر‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬الرولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬منوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬منافسات‭ ‬ليالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لـ«الدراغ‭ ‬والدرفت‮»‬،‭ ‬يوفر‭ ‬الـ«الرولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬للمشاركة‭ ‬بسياراتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬دراجاتهم‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬ربع‭ ‬ميل،‭ ‬والمعتمد‭ ‬من‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬هوت‭ ‬رود‭ ‬الوطنية‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬ NHRA ‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬كانو‭ ‬موتورز‭ ‬لـ‮«‬الرولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬و12‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬وتتم‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬السيارات‭ ‬التابعة‭ ‬للحلبة‭.‬

ويكمن‭ ‬الفرق‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الـ«رولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬لا‭ ‬يبدأون‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬تام،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬دوران‭ ‬تبلغ‭ ‬80‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الـ«رولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الفعالية‭ ‬المثالية‭ ‬لدعوة‭ ‬صديق‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحديهم‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬المباشرة‭ ‬لمعرفة‭ ‬الأفضل‭.‬

كلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لكل‭ ‬سائق‭ ‬أو‭ ‬متسابق‭. ‬يمكن‭ ‬للمشاهدين‭ ‬مشاهدة‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات‭ ‬مقابل‭ ‬رسم‭ ‬دخول‭ ‬رمزي‭ ‬قدره‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تباع‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭. ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فعالية‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬الحلبة‭ ‬يتم‭ ‬اتباع‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬للسائقين‭ ‬والمشاهدين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وتقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬وجماهير‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬الدراغستر‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بسرعتها‭ ‬الخارقة‭ ‬وقوتها‭ ‬الحصانية‭ ‬البالغة‭ ‬1000‭ ‬حصان‭ ‬للركوب‭ ‬بجانب‭ ‬سائق‭ ‬محترف‭ ‬يقودك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لتجربة‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلك‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنصف‭ ‬المبلغ‭ ‬أي‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭.‬