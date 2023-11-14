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المصرف الخليجي التجاري راعيا ذهبيا لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ15

11/14/2023 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬مواصلة‭ ‬المصرف‭ ‬الخليجي‭ ‬التجاري‭ ‬دعم‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬دولية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬اللواء‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الايجابية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المصرف‭ ‬الخليجي‭ ‬التجاري‭ ‬والتزامهم‭ ‬المتواصل‭ ‬بدعم‭ ‬جميع‭ ‬الانشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وهذا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬وظهورها‭ ‬بالسمعة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التنظيمي‭ ‬والفني‭. ‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬الخالص‭ ‬لاستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المصرف‭ ‬الخليجي‭ ‬التجاري‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬مضت،‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬جسد‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بينهما‭ ‬وكان‭ ‬دعم‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬مثلا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والذي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬له‭ ‬انعكاسه‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة‭ ‬ونجاحها‭ ‬واستمرار‭ ‬إقامتها‭ ‬سنوياً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للسيد‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالمصرف‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الدولية‭ ‬وتأكيد‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬اقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬سنوياً‭ ‬ونجاحها‭ ‬التنظيمي‭ ‬والفني،‭ ‬وكذلك‭ ‬جذب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬المتميزين
في‮
‬لعبة‮
‬الجولف‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وكذلك‭ ‬ارتقاء‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬لها‭ ‬وزيادة‭ ‬المنافسة‭ ‬والاثارة‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الفرصة‭ ‬الفضلى‭ ‬للاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬والمهارة‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬المتميزين
في‮
‬لعبة
الجولف‭.‬

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