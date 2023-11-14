المصرف الخليجي التجاري راعيا ذهبيا لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ15

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشرة مواصلة المصرف الخليجي التجاري دعم البطولة التي ستقام في الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة دولية كبيرة، وقد أشاد اللواء علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف بهذه المبادرة الايجابية من قبل المسؤولين في المصرف الخليجي التجاري والتزامهم المتواصل بدعم جميع الانشطة الرياضية التي ينظمها الشباب البحريني، وهذا الدعم الذي يأتي من منطلق اهتمامهم بالارتقاء بمستوى البطولات الدولية المهمة التي تقام في المملكة إضافة الى حرصهم على نجاح هذه الفعاليات وظهورها بالسمعة المتميزة في المجال التنظيمي والفني.
وأعرب رئيس الاتحاد البحريني للجولف عن شكره وامتنانه الخالص لاستمرار التعاون القائم بين المصرف الخليجي التجاري والاتحاد البحريني للجولف خلال السنوات التي مضت، هذا التعاون الذي جسد العلاقات الثنائية بينهما وكان دعم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف مثلا يحتذى به في التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الرياضي والذي بلا شك له انعكاسه في الارتقاء بالمستوى الفني للبطولة ونجاحها واستمرار إقامتها سنوياً خلال الفترة الماضية، مؤكداً رئيس الاتحاد البحريني شكره وتقديره للسيد سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي بالمصرف على جهوده في دعم هذه الفعالية الدولية وتأكيد مبدأ المسؤولية والشراكة المجتمعية عبر تقديم الدعم الذي ساهم في مواصلة اقامة هذه البطولة سنوياً ونجاحها التنظيمي والفني، وكذلك جذب العديد من اللاعبين المحترفين والهواة المتميزين
في
لعبة
الجولف للمشاركة في البطولة وكذلك ارتقاء المستوى الفني لها وزيادة المنافسة والاثارة والذي يعتبر الفرصة الفضلى للاعبين البحرينيين لاكتساب الخبرة والمهارة من مشاهدة هؤلاء اللاعبين المحترفين المتميزين
في
لعبة
الجولف.
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