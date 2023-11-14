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خالد بن حمد يستقبل رئيس لجنة أطفال آسيا الرياضية الدولية

11/14/2023 7:17:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬أطفال‭ ‬آسيا‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭
 Vladimir ‭ ‬ Maksimov ‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ورحب‭ ‬سموه‭ ‬بوفد‭ ‬منظمة‭ ‬أطفال‭ ‬آسيا‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لتوعيتهم‭ ‬بالمبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الأولمبية‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تولي‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬والسعي‭ ‬لتنمية‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬رياضي‭ ‬صحي‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تنظم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الموجهة‭ ‬للأطفال‭ ‬مثل‭ ‬أولمبياد‭ ‬الصغار‭ ‬وأولمبياد‭ ‬الأطفال‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬مسرحا‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بأكتوبر‭ ‬2024‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للاهتمام‭ ‬بالأطفال‭.‬

وبحث‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأطفال‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬والصحية‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬وتمنى‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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