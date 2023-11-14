خالد بن حمد يستقبل رئيس لجنة أطفال آسيا الرياضية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة أطفال آسيا الرياضية الدولية
Vladimir Maksimov والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.
ورحب سموه بوفد منظمة أطفال آسيا الرياضية الدولية مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية للأطفال في القارة الآسيوية لتوعيتهم بالمبادئ والقيم الأولمبية.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن اللجنة الأولمبية البحرينية تولي الرياضة المدرسية أهمية كبيرة من خلال رعاية الأطفال في سن مبكرة والسعي لتنمية مواهبهم وقدراتهم الرياضية لخلق جيل رياضي صحي كما أن البحرين تنظم العديد من الفعاليات الرياضية الموجهة للأطفال مثل أولمبياد الصغار وأولمبياد الأطفال كما أن البحرين ستكون مسرحا لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام بأكتوبر 2024 وهو ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالأطفال.
وبحث سموه مع الوفد سبل التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في خلق العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في دعم الأطفال وتنمية قدراتهم من الناحية الرياضية والثقافية والصحية معربا سموه عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة في هذا الصدد وتمنى لها دوام التوفيق والنجاح.
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