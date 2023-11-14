منتخبنا يغادر صباح اليوم إلى أبها السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





يغادر‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أبها‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬للقاء‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬للتصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

واختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬ومعاونه‭ ‬الوطني‭ ‬مرجان‭ ‬عيد،‭ ‬تدريباته‭ ‬المحلية‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬المحلية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وبحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬سيغادر‭ ‬بالقائمة‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليًا‭ ‬البالغة‭ ‬30‭ ‬لاعبًا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬هي‭ ‬23‭ ‬لاعبًا‭. ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيخوض‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬أبها‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬وذلك‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمباراة‭ ‬باليوم‭ ‬التالي‭.‬

وسيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬مساءً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬أبها،‭ ‬باعتباره‭ ‬ملعب‭ ‬وأرض‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سريان‭ ‬قرار‭ ‬الفيفا‭ ‬بعدم‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أراضيه،‭ ‬ولحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬النيبال‭.‬