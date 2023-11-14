منتخبنا يغادر صباح اليوم إلى أبها السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
يغادر صباح اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة أبها السعودية، وذلك للقاء نظيره اليمني يوم غدٍ الخميس في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
واختتم منتخبنا الوطني بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي ومعاونه الوطني مرجان عيد، تدريباته المحلية امس الثلاثاء على الملاعب المحلية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم. وبحسب المعلومات المتاحة من قِبل مدير المنتخب راشد الزياني فإن «الأحمر» سيغادر بالقائمة الموجودة حاليًا البالغة 30 لاعبًا إلا أن الأسماء التي سيتم الاعتماد عليها هي 23 لاعبًا. مشيرًا إلى أن منتخبنا سيخوض حصة تدريبية واحدة في أبها ستنطلق في تمام الساعة 7 مساءً وذلك تحضيرًا للمباراة باليوم التالي.
وسيلتقي منتخبنا مع نظيره اليمني في تمام الساعة 9 مساءً من يوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، باعتباره ملعب وأرض المنتخب اليمني في ظل سريان قرار الفيفا بعدم اللعب على أراضيه، ولحساب المجموعة ذاتها سيلعب في الجهة الأخرى المنتخب الإماراتي مع نظيره النيبال.
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