Wednesday, 15 November 2023 07:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا يغادر صباح اليوم إلى أبها السعودية

11/14/2023 7:17:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد


يغادر‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أبها‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬للقاء‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬للتصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

واختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬ومعاونه‭ ‬الوطني‭ ‬مرجان‭ ‬عيد،‭ ‬تدريباته‭ ‬المحلية‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬المحلية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وبحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬سيغادر‭ ‬بالقائمة‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليًا‭ ‬البالغة‭ ‬30‭ ‬لاعبًا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬هي‭ ‬23‭ ‬لاعبًا‭. ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيخوض‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬أبها‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬وذلك‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمباراة‭ ‬باليوم‭ ‬التالي‭.‬

وسيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬مساءً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬أبها،‭ ‬باعتباره‭ ‬ملعب‭ ‬وأرض‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سريان‭ ‬قرار‭ ‬الفيفا‭ ‬بعدم‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أراضيه،‭ ‬ولحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬النيبال‭.‬

MENAFN14112023000055011008ID1107424399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث