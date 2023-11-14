خـالد بن حمد يتـرأس اجتـماع الهيـئة العـامة للريـاضةمعايير جديدة للمترشحين لأعضاء مجالس إدارات الأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أمس الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
ورحب سموه بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة وجهازها التنفيذي في خدمة القطاع الرياضي بالتكامل والتنسيق مع باقي الجهات الرياضية وقطاعات الدولة الأخرى تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
وتم خلال الاجتماع الكشف عن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة والتي ترمي إلى النهوض بالحركة الرياضية ودعم الأندية والاتحادات الوطنية والاهتمام بالمنشآت والبنية التحتية وتطوير الأنظمة والتشريعات الرياضية وتنظيم هذا القطاع على النحو الذي يتواكب مع رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات الأسرة الرياضية وبما يتماشى مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
كما تم استعراض المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها على المترشحين لأعضاء مجالس الإدارات بالأندية والعضوية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا والتي تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة لاستقطاب الكوادر ذات الكفاءة والاختصاص.
وأكد سموه على أهمية بلورة تلك الاستراتيجية إلى مجموعة من المبادرات والمشاريع الفعلية التي تخدم كافة أركان الحركة الرياضية وتسهم في تطوير المنظومة برمتها لمستقبل أكثر تطورا لرياضتنا وتعزيز مكانة البحرين بمختلف المحافل الخارجية.
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