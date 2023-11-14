خـالد بن حمد يتـرأس اجتـماع الهيـئة العـامة للريـاضةمعايير جديدة للمترشحين لأعضاء مجالس إدارات الأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ .‬

ورحب‭ ‬سموه‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الهيئة‭ ‬وجهازها‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بالتكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬وقطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬الأخرى‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ورؤية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتطلعات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والتي‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بالحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬ودعم‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالمنشآت‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬الرياضية‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وتطلعات‭ ‬الأسرة‭ ‬الرياضية‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬المترشحين‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬بالأندية‭ ‬والعضوية‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬لاحقا‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الكوادر‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاختصاص‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬بلورة‭ ‬تلك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬كافة‭ ‬أركان‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬برمتها‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ ‬لرياضتنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬بمختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭.‬