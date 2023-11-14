ولي عهد الكويت يستقبل سلمان بن إبراهيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بقصر بيان صباح أمس الثلاثاء معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لدولة الكويت.
وأعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد دولة الكويت على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، أثناء اللقاء الذي حضره مساعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحيد جمعة الدوي، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.
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