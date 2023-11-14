ولي عهد الكويت يستقبل سلمان بن إبراهيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بقصر‭ ‬بيان‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭.‬

وأعرب‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وحيد‭ ‬جمعة‭ ‬الدوي،‭ ‬ومدير‭ ‬مكتب‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الفريق‭ ‬متقاعد‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬الذياب،‭ ‬ووكيل‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بمكتب‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬مازن‭ ‬عيسى‭ ‬العيسى‭.‬