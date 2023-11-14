رونه يستفيد من انسحاب تسيتسيباس لتحقيق فوزه الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تورينو‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬استفاد‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬من‭ ‬انسحاب‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬كي‭ ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬تورينو‭ ‬2024‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخضراء‭.‬

وقرر‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والخمسين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬البطل‭ ‬المحلي‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬بمجموعتين‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬رونه‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬متخلفاً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وبدا‭ ‬واضحاً‭ ‬أن‭ ‬اليوناني‭ ‬المصنف‭ ‬سادساً‭ ‬يعاني‭ ‬بدنياً،‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬الى‭ ‬طلب‭ ‬تدخل‭ ‬الطبيب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينسحب‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬

قال‭ ‬تسيتيباس‭ ‬الذي‭ ‬تبيّن‭ ‬لاحقا‭ ‬انه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬ظهره‭: ‬‮«‬أعتذر‭ ‬لكل‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬لمساندتي‭. ‬أشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬إكمال‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أطبائي‭ ‬خلال‭ ‬زياراتي‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬اقترحوا‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭... ‬لسوء‭ ‬الحظ‭ ‬شعرت‭ ‬بإحساس‭ ‬رهيب‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬لقد‭ ‬فعلت‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬لأكون‭ ‬جاهزا‭ ‬ومن‭ ‬الناحية‭ ‬البدنية‭ ‬ايضا‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬الامور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭.‬‮«‬

وبهذا‭ ‬الانسحاب،‭ ‬انتهى‭ ‬مشوار‭ ‬اليوناني‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬عند‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركاته‭ ‬فيها‭ ‬بإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬النمساوي‭ ‬دومينيك‭ ‬تيم‭.‬

وأشار‭ ‬اليوناني‭ ‬بعد‭ ‬انسحابه‭ ‬إلى‭ ‬معاناته‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الإحماء،‭ ‬وأنه‭ ‬بمجرد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬شعر‭ ‬بألم‭ ‬شديد‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إكمال‭ ‬المباراة،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الألم‭ ‬كبيراً‭ ‬جداً‭. ‬لقد‭ ‬عانيت‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الماضي‭... ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم،‭ ‬وكان‭ ‬عليّ‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصعب‭ ‬للقيام‭ ‬بما‭ ‬فعلته‮«‬‭. ‬وبفوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬أنعش‭ ‬رونه‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬حظوظه‭ ‬ببلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬الخميس‭ ‬بسينر‭ ‬مصيرية،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حقق‭ ‬الأخير‭ ‬المفاجأة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الأخير‭ ‬والدنماركي‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬انسحاب‭ ‬تسيتيسباس‭ ‬نهائياً‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬سيحل‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬المصنف‭ ‬تاسعاً‭ ‬لتعويضه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الخميس‭ ‬ضد‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬رونه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭.‬