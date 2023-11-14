رونه يستفيد من انسحاب تسيتسيباس لتحقيق فوزه الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تورينو (إيطاليا) - (أ ف ب) : استفاد الدنماركي هولغر رونه من انسحاب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس كي يحقق فوزه الأول في بطولة «أيه تي بي» الختامية لكرة المضرب، وذلك بعدما استهل مشواره الأول في نسخة تورينو 2024 بالخسارة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب في منافسات المجموعة الخضراء.
وقرر تسيتسيباس الذي خسر مباراته الأولى في النسخة الرابعة والخمسين من البطولة أمام البطل المحلي الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين الانسحاب من مواجهته مع رونه حين كان متخلفاً في المجموعة الأولى 1-2.
وبدا واضحاً أن اليوناني المصنف سادساً يعاني بدنياً، ما دفعه الى طلب تدخل الطبيب من أجل تلقي العلاج قبل أن ينسحب في النهاية بعد 17 دقيقة في أرض الملعب.
قال تسيتيباس الذي تبيّن لاحقا انه يعاني من اصابة في ظهره: «أعتذر لكل الجماهير التي جاءت لمساندتي. أشعر بالحزن لأنني لم أتمكن من إكمال المباراة».
وتابع: «أطبائي خلال زياراتي لهم في الأيام القليلة الماضية اقترحوا عليّ أن ألعب... لسوء الحظ شعرت بإحساس رهيب في الملعب. لقد فعلت ما بوسعي بأفضل طريقة ممكنة لأكون جاهزا ومن الناحية البدنية ايضا لهذه المباراة، لكن لم تسر الامور بشكل جيد بالنسبة لي.«
وبهذا الانسحاب، انتهى مشوار اليوناني البالغ 25 عاماً عند دور المجموعات لهذه البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، للعام الرابع توالياً، وذلك بعدما افتتح باكورة مشاركاته فيها بإحراز اللقب عام 2019 بالفوز على النمساوي دومينيك تيم.
وأشار اليوناني بعد انسحابه إلى معاناته خلال عملية الإحماء، وأنه بمجرد وصوله إلى الملعب شعر بألم شديد ولم يتمكن من إكمال المباراة، مضيفا: «كان الألم كبيراً جداً. لقد عانيت من الألم خلال المباريات في الماضي... لكن من الواضح أن هذا كان أكثر من اللازم، وكان عليّ اتخاذ القرار الصعب للقيام بما فعلته«. وبفوزه الأول في أول مشاركة له في البطولة، أنعش رونه (20 عاماً) حظوظه ببلوغ نصف النهائي على أن تكون المواجهة الأخيرة التي تجمعه الخميس بسينر مصيرية، إلا في حال حقق الأخير المفاجأة في وقت لاحق الثلاثاء بالفوز على ديوكوفيتش ما يجعل المنافسة على البطاقة الثانية بين الأخير والدنماركي.
وفي حال انسحاب تسيتيسباس نهائياً من البطولة، سيحل بدلاً منه البولندي هوبرت هوركاتش المصنف تاسعاً لتعويضه في المباراة الأخيرة الخميس ضد ديوكوفيتش الذي ضمن إنهاء العام في صدارة تصنيف المحترفين بعد فوزه في مباراته الأولى على رونه في لقاء استغرق أكثر من ثلاث ساعات.
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