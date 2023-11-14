سباق تور دو فرانس 2025 ينطلق من جديد من فرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (د ب أ): أعلنت شركة «أموري سبورت أورجانايزيشن» المنظمة لسباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) أن نسخة عام 2025 من السباق ستنطلق من فرنسا من جديد، وذلك بعد انطلاق السباق من خارج فرنسا في ثلاث نسخ .
وستنطلق النسخة 112 من سباق تور دو فرانس من مدينة ليل الواقعة شمال فرنسا، وسيجرى الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن المراحل الافتتاحية للسباق من قبل الشركة المنظمة في 30 نوفمبر.
وانطلقت نسخة العام الماضي من السباق من كوبنهاجن، بينما انطلقت نسخة هذا العام من إقليم الباسك في إسبانيا وتنطلق نسخة العام المقبل من مدينة فلورنسا الإيطالية. وللمرة الأولى، لن يُختتم السباق في العاصمة باريس في نسخة العام المقبل، وإنما سيُختتم في نيس، وذلك نظرا لإقامة الأولمبياد في العاصمة باريس.
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