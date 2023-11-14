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سباق تور دو فرانس 2025 ينطلق من جديد من فرنسا

11/14/2023 7:17:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أموري‭ ‬سبورت‭ ‬أورجانايزيشن‮»‬‭ ‬المنظمة‭ ‬لسباق‭ ‬فرنسا‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ (‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭) ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬ستنطلق‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ .‬

وستنطلق‭ ‬النسخة‭ ‬112‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ليل‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا،‭ ‬وسيجرى‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬المراحل‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للسباق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭.‬

وانطلقت‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬كوبنهاجن،‭ ‬بينما‭ ‬انطلقت‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬الباسك‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬وتنطلق‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬فلورنسا‭ ‬الإيطالية‭. ‬وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬لن‭ ‬يُختتم‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وإنما‭ ‬سيُختتم‭ ‬في‭ ‬نيس،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لإقامة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باريس‭. ‬


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