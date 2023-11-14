مسؤولة الكرة النسائية في يويفا تتوقع مزيدا من التطور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قالت‭ ‬نادين‭ ‬كيسلر‭ ‬مديرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬إن‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬شهدت‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬للكرة‭ ‬النسائية‭.‬

وقالت‭ ‬كيسلر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للسيدات‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬شهدت‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬بمباريات‭ ‬الكرة‭ ‬النسائية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬حضروا‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬بمتوسط‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬شهد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬نفاذ‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬إيندهوفن‭.‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬بنظامها‭ ‬الحالي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ويجرى‭ ‬بث‭ ‬جميع‭ ‬مبارياتها،‭ ‬وتبلغ‭ ‬جائزتها‭ ‬المالية‭ ‬نحو‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬25.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬شهدت‭ ‬مواجهة‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وفولفسبورج‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬حضور‭ ‬91‭ ‬ألفا‭ ‬و648‭ ‬متفرجا،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬عالمي‭.‬

وقالت‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬السابقة‭ ‬كيسلر‭ ‬إن‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬بطولة‭ ‬تخدم‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ككل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وكذلك‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬ساعدتا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬شعبية‭ ‬الكرة‭ ‬النسائية،‭ ‬لكن‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬أيضا‭.‬

‭ ‬