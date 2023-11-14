مسؤولة الكرة النسائية في يويفا تتوقع مزيدا من التطور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): قالت نادين كيسلر مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات شهدت أرقاما قياسية في الموسم الماضي وهو ما سيساعد على مزيد من التطور للكرة النسائية.
وقالت كيسلر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل انطلاق منافسات دور المجموعات بالموسم الجديد من دوري الأبطال للسيدات اليوم الأربعاء إن 20 دولة شهدت أرقاما قياسية في الحضور الجماهيري بمباريات الكرة النسائية.
وأوضحت أن إجمالي 700 ألف مشجع حضروا مباريات البطولة بمتوسط يزيد على 11 ألف مشجع في المباراة الواحدة.
وأشارت إلى أن الموسم الماضي شهد للمرة الأولى نفاذ تذاكر المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في إيندهوفن.
وتقام البطولة بنظامها الحالي منذ عام 2021، ويجرى بث جميع مبارياتها، وتبلغ جائزتها المالية نحو 24 مليون يورو (25.7 مليون دولار).
وفي عام 2022، شهدت مواجهة برشلونة الإسباني وفولفسبورج الألماني في الدور قبل النهائي، حضور 91 ألفا و648 متفرجا، وهو رقم قياسي عالمي.
وقالت لاعبة المنتخب الألماني السابقة كيسلر إن الأرقام القياسية ساعدت في محاولات «تقديم بطولة تخدم تطوير كرة القدم النسائية في أوروبا ككل».
وأضافت أن بطولة أمم أوروبا للسيدات 2022 التي أقيمت في إنجلترا وكذلك كأس العالم 2023 التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، ساعدتا في تعزيز شعبية الكرة النسائية، لكن دوري الأبطال وغيرها من المسابقات تلعب دورا مهما أيضا.
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