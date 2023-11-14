إيطاليا تستعين ببيراغي بسبب كثرة الإصابات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو – (أ ف ب): استعان مدرب المنتخب الإيطالي لوتشانو سباليتي بقائد فيورنتينا كريستيانو بيراغي من أجل المباراتين المصيرتين في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة أمس الثلاثاء.
ويأتي انضمام الظهير الأيسر البالغ 31 عاماً الى تشكيلة حاملي اللقب القاري بسبب لائحة الإصابات التي التحق بها الإثنين لاعب وسط يوفنتوس مانويل لوكاتيلي، لينضم الى قائد ميلان دافيدي كالابريا، حارس نابولي أليكس ميريت ومدافع أتالانتا رافايل تولوي الذين اضطروا أيضاً للانسحاب من تشكيلة المنتخب بعد المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.
وقرر سباليتي الإثنين الاستعانة بمدافع لاتسيو مانويل لاتزاري (3 مباريات دولية)، قبل أن يضم الثلاثاء بيراغي الذي خاض حتى الآن 16 مباراة بقميص «أتزوري».
ونتيجة إيقافه لما تبقى من الموسم بسبب المراهنات غير الشرعية على مباريات كرة القدم، يفتقد سباليتي أيضاً لاعب وسط نيوكاسل الإنكليزي ساندرو تونالي، إضافة الى ثنائي الهجوم ماتيا زاكانيي (لاتسيو) وماتيو ريتيغي (جنوى) بسبب الإصابة.
ويستضيف المنتخب الإيطالي الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، مقدونيا الشمالية في العاصمة روما الجمعة، على أن يلتقي الإثنين أوكرانيا في مدينة ليفركوزن الألمانية بسبب الغزو الروسي.
ويتوجب على إيطاليا التي تتأخر بفارق 6 نقاط عن إنكلترا المتصدرة والضامنة بطاقتها الى النهائيات، حصد أربع نقاط في مباراتيها الأخيرتين من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة، وإلا ستضطر لخوص ملحق دوري الأمم الأوروبية الذي يتأهل عنه ثلاثة منتخبات.
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