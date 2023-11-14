إيطاليا تستعين ببيراغي بسبب كثرة الإصابات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعان‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬بقائد‭ ‬فيورنتينا‭ ‬كريستيانو‭ ‬بيراغي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المباراتين‭ ‬المصيرتين‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ويأتي‭ ‬انضمام‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬حاملي‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬بسبب‭ ‬لائحة‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬التحق‭ ‬بها‭ ‬الإثنين‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬مانويل‭ ‬لوكاتيلي،‭ ‬لينضم‭ ‬الى‭ ‬قائد‭ ‬ميلان‭ ‬دافيدي‭ ‬كالابريا،‭ ‬حارس‭ ‬نابولي‭ ‬أليكس‭ ‬ميريت‭ ‬ومدافع‭ ‬أتالانتا‭ ‬رافايل‭ ‬تولوي‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬أيضاً‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وقرر‭ ‬سباليتي‭ ‬الإثنين‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمدافع‭ ‬لاتسيو‭ ‬مانويل‭ ‬لاتزاري‭ (‬3‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بيراغي‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬بقميص‭ ‬‮«‬أتزوري‮»‬‭.‬

ونتيجة‭ ‬إيقافه‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بسبب‭ ‬المراهنات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬يفتقد‭ ‬سباليتي‭ ‬أيضاً‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ثنائي‭ ‬الهجوم‭ ‬ماتيا‭ ‬زاكانيي‭ (‬لاتسيو‭) ‬وماتيو‭ ‬ريتيغي‭ (‬جنوى‭) ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ويستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬روما‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الإثنين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألمانية‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬التي‭ ‬تتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنكلترا‭ ‬المتصدرة‭ ‬والضامنة‭ ‬بطاقتها‭ ‬الى‭ ‬النهائيات،‭ ‬حصد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مباراتيها‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬وإلا‭ ‬ستضطر‭ ‬لخوص‭ ‬ملحق‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬الذي‭ ‬يتأهل‭ ‬عنه‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭.‬