بايرن ميونيخ يضم المراهق الأسترالي إيرانكوندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مع‭ ‬المراهق‭ ‬الأسترالي‭ ‬نيستوري‭ ‬إيرانكوندا‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬بمستقبل‭ ‬واعد،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وسيلتحق‭ ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬بميلاده‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬بالعملاق‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬بعقد‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬أديلايد‭.‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬بايرن‭ ‬عن‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬تطوير‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬يوخن‭ ‬زاور‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬نيستوري‭ ‬جناح‭ ‬سريع‭ ‬جداً،‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬المراوغات‭ ‬وإنهاء‭ ‬الهجمات‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاندفاع‭ ‬نحو‭ ‬المرمى‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مقتنعون‭ ‬بإمكانياته‭ ‬وأنه‭ ‬سيتخذ‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ (‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭) ‬معنا‮»‬‭.‬

ومثل‭ ‬إيرانكوندا،‭ ‬الذي‭ ‬وُلد‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬تنزانيا‭ ‬بعد‭ ‬هروب‭ ‬والديه‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬وطنهم‭ ‬بوروندي،‭ ‬أستراليا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬دون‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬وقد‭ ‬تدرب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬واستدعي‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬ضد‭ ‬كولومبيا‭ ‬والإكوادور،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منهما‭.‬