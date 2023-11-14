بايرن ميونيخ يضم المراهق الأسترالي إيرانكوندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (أ ف ب): تعاقد بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الأخيرة، مع المراهق الأسترالي نيستوري إيرانكوندا الذي يعد بمستقبل واعد، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري أمس الثلاثاء.
وسيلتحق المهاجم الذي يحتفل بميلاده الثامن عشر في التاسع من فبراير المقبل، بالعملاق البافاري في الأول من يوليو بعقد طويل الأمد قادماً من أديلايد.
ونقل موقع بايرن عن مدير قسم تطوير الشباب في النادي يوخن زاور قوله: «نيستوري جناح سريع جداً، قوي في المراوغات وإنهاء الهجمات مع الكثير من الاندفاع نحو المرمى».
وتابع: «نحن مقتنعون بإمكانياته وأنه سيتخذ الخطوات التالية (في مسيرته الكروية) معنا».
ومثل إيرانكوندا، الذي وُلد في مخيم للاجئين في تنزانيا بعد هروب والديه من القتال في وطنهم بوروندي، أستراليا مع منتخب دون 17 عاماً وقد تدرب مع المنتخب الأول في مارس الماضي واستدعي الى تشكيلة الفريق لخوض مباراتين ضد كولومبيا والإكوادور، لكنه لم يشارك في أي منهما.
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