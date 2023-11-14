أوسيمهن يكشف عن رفضه عروضاً مغرية من السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نابولي‭ (‬إيطاليا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬هداف‭ ‬نابولي‭ ‬الايطالي‭ ‬بأنه‭ ‬رفض‭ ‬عروضاً‭ ‬مغرية‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قراره‭ ‬كان‭ ‬‮«‬جيداً‭ ‬لمسيرته‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬بان‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬يُقدّر‭ ‬ناديه‭ ‬نابولي‭ ‬قيمته‭ ‬بقرابة‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬تلقى‭ ‬عرضاً‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سجّل‭ ‬31‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وساهم‭ ‬بإحراز‭ ‬فريقه‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬بعد‭ ‬صيام‭ ‬دام‭ ‬33‭ ‬عاماً‭.‬

وقال‭ ‬اوسيمهن‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬جون‭ ‬اوبي‭ ‬ميكل‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أوبي‭ ‬وان‭ ‬بودكاست‮»‬‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬كنت‭ ‬ارفض‭ ‬عرضاً،‭ ‬كانوا‭ ‬يقومون‭ ‬بزيادته‭. ‬قلت‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬انه‭ ‬أمر‭ ‬مدهش،‭ ‬خيالي‭. ‬لقد‭ ‬تكلّمت‭ ‬بالأمر‭ ‬مع‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يتعيّن‭ ‬علي‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬حاسم‭ ‬لكني‭ ‬وضعت‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يستسلموا‭ (‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدماته‭) ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭. ‬قلت‭ ‬قبل‭ ‬خوضي‭ ‬مباراتي‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بأني‭ ‬لا‭ ‬اريد‭ ‬العودة‭ ‬والتفكير‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬سيغير‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬تعيّن‭ ‬علي‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬جيد‭ ‬لمسيرتي‭ ‬رغم‭ ‬اننا‭ ‬نمارس‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المال‮»‬‭.‬

وأجرت‭ ‬الاندية‭ ‬السعودية‭ ‬تعاقدات‭ ‬خيالية‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين،‭ ‬فضمّت‭ ‬أمثال‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬

وانهى‭ ‬اوسيمهن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬كخامس‭ ‬افضل‭ ‬هداف‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬ما‭ ‬جلب‭ ‬اهتمام‭ ‬اندية‭ ‬انكليزية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدماته‭ ‬مثل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتشلسي‭.‬

يعتبر‭ ‬اوسيمهن‭ ‬المهاجم‭ ‬العاجي‭ ‬ديدييه‭ ‬دروغبا‭ ‬كمثله‭ ‬الاعلى‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬زلت‭ ‬اتعلم‭ ‬لدى‭ ‬مشاهدة‭ ‬ابرز‭ ‬لمحات‭ ‬دروغبا‭ ‬وافضل‭ ‬المهاجمين‭ ‬المدهشين‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬‮«‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أرسل‭ ‬لي‭ ‬دروغبا‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬انستغرام،‭ ‬تأكدت‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي،‭ ‬كانت‭ ‬الرسالة‭ ‬ملهمة‭ ‬ومشجعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الي‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬‮«‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬مثلك‭ ‬الاعلى‭ ‬بتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬اليك‭ ‬بعد‭ ‬مشاهدتك‭ ‬هو‭ ‬حافز‭ ‬مضاعف‭ ‬بالنسبة‭ ‬الي‮»‬‭.‬



